Недавно на ВДНХ в Киеве состоялся ежегодный фестиваль ветеранской культуры Круг ветеранов. В этом году акцент мероприятия был сделан на искусстве и интеграции ветеранов в искусство.

Одной из главных панельных дискуссий мероприятия стала презентация сериала Возвращение вместе с шоураннером проекта Дмитрием Хрипуном, активистом, ветераном и одним из главных актеров сериала Олегом Симорозом и ветераном, лидером социальных проектов StarlightMedia Глебом Стрижко.

Что известно о сериале Возвращение

Сериал Возвращение с военным Евгением Григорьевым в главной роли расскажет историю адаптации ветерана российско-украинской войны Александра Кречета, который постоянно видит погибшего побратима Вербу. Теперь ветерану нужно интегрироваться в гражданскую жизнь, помочь семье погибшего друга и понять, как жить дальше.

Сейчас смотрят

В роли Вербы зрители увидят известного украинского актера театра и кино Александра Рудинского.

Среди звездного актерского состава также Анастасия Пустовит, Тарас Цымбалюк и Федор Гуринец. Сериал выйдет на телеэкраны уже в 2026 году на ICTV2

— Важно понимать: история Кречета, главного героя Возвращения, — это история конкретного человека, а не обобщенный образ всех ветеранов. Опыт возвращения к гражданской жизни у каждого свой, он глубоко личный. Поэтому я с самого начала решил, что мы рассказываем именно о Кречете, хотя его персонаж собран из историй нескольких реальных людей, — говорит креативный продюсер ICTV2, автор идеи и шоураннер Дмитрий Хрипун.

В День защитника и защитниц телеканал ICTV2 представил драматический трейлер Возвращение: саундтреком к нему стала песня Кассета звездного исполнителя Sad Svit, а атмосферу и визуальный стиль создал известный оператор Сергей Ревуцкий.

— Я пересматривал трейлер более десяти раз, и каждый раз меня глубоко впечатляли финальные слова: В следующем году и каждый день мы ждем вашего возвращения. Это действительно невероятно, — признается Глеб Стрижко, защитник Мариуполя, который стал одним из примеров для создания образа главного героя.

Одним из главных героев сериала стал ветеран, активист и правозащитник Олег Симороз — мужчина сыграл ветерана с позывным Медведь. Сам мужчина имеет протезы двух конечностей и после длительной реабилитации учится снова ходить. В то же время ветеран на равных правах с другими проходил пробы и выбрал этот проект не случайно:

— Если коротко — это правдивая история о ветеранском братстве. Мы показываем суровую реальность без всяких понтов, такой, какая она есть. Зритель сможет и посмеяться, и, я думаю, большинству героев будет импонировать. Но мы честно говорим о жестокой новой реальности: что такое проснуться в гражданской жизни через несколько месяцев после тяжелых ранений. Мы не скрываем — это трудно, — говорит Симороз.

Над сериалом Дмитрий Хрипун работает уже 4 года. Для создателей было важно показать жизнь ветеранов такой, какая она есть: без прикрас и сглаживания острых углов. По словам Дмитрия Хрипуна, в этой истории ему трудно определить, когда опыта и информации для рассказа достаточно:

— Не было отметки 50 или 100 опрошенных ветеранов. Но в целом это 3 года работы. Сейчас все еще продолжается постпродакшн, поэтому в общей сложности около 3 лет прошло от идеи до выхода в эфир в 2026-м. По правде, за все это время у меня не было этого “достаточно”. Потому что еще на стадии съемочного процесса, который закончился в 2024 году, было ощущение, что “нужно еще”. Можно еще рассказать, еще что-то добавить, еще что-то изменить.

Важной составляющей сериала является юмор: показать его таким, какой он есть, но не перейти грань действительно сложно. По словам Олега Симороза, создателям удалось сделать ровно столько, сколько нужно.

— Мне понравилось, что мы не посыпаем голову пеплом и не впадаем в депрессию. В сериале есть юмор, но это жесткая история о непростом возвращении, о ПТСР, потере друзей и конечностей. Главный герой, как и мой персонаж, на протезе. Мы показываем, что возвращаемся сильными, веселыми, с классным юмором, но это возвращение имеет свою цену. В трейлере есть намек на нашу первую встречу… Скажем так, отверстия в дверях зрители смогут посчитать сами, — говорит ветеран.

О юморе рассказал Дмитрий Хрипун:

— Мы с командой переживали, можно ли так шутить. И когда на площадке появился Олег, поняли: О, да можно. Когда он начал шутить, подумали: Мы не перегибаем палку, потому что Олежка просто как из пулемета раздавал эти шутки, и они были прямо черные.

В завершение участники подвели итоги и кратко охарактеризовали сериал:

— Мы вместе идем к возвращению, вместе, в своем сообществе. И это, как по мне, показано максимально правдиво, без натянутого драматизма. Это не фальшивая сцена, где девушка сочувственно говорит: Ну что ты, не грусти, давай перестанешь хотеть застрелиться, а герой просто отвечает: Хорошо, перестаю. Наш подход гораздо глубже и честнее, — говорит Олег Симороз.

А для Дмитрия Хрипуна этот проект стал точно чем-то большим, чем просто сериал:

— Сериал Возвращение — это уже четвертый год моей жизни. Это, по сути, и есть моя жизнь. Поэтому это не просто проект, это часть меня. И я очень хочу, чтобы его наконец увидели, — подытожил Дмитрий.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.