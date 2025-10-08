Нещодавно на ВДНГ у Києві відбувся щорічний фестиваль ветеранської культури Коло ветеранів. Цьогоріч акцент події поставили на мистецтві та інтеграції ветеранів у мистецтво.

Однією з головних панельних дискусій заходу стала презентація серіалу Повернення разом з шоуранером проєкту Дмитром Хрипуном, активістом, ветераном та одним з головних акторів серіалу Олегом Симорозом та ветераном, лідером соціальних проєктів StarlightMedia Глібом Стрижко.

Що відомо про серіал Повернення

Серіал Повернення з військовим Євгеном Григор’євим у головній ролі розкаже історію адаптації ветерана російсько-української війни Олександра Кречета, який постійно бачить загиблого побратима Вербу. Тепер ветерану треба інтегруватися у цивільне життя, допомогти родині загиблого друга та зрозуміти як жити далі.

Зараз дивляться

У ролі Верби глядачі побачать відомого українського актора театру та кіно Олександра Рудинського.

Серед зіркового акторського складу також Анастасія Пустовіт, Тарас Цимбалюк та Федір Гуринець. Серіал вийде на телеекрани вже у 2026 році на ICTV2

– Важливо розуміти: історія Кречета, головного героя Повернення, — це історія конкретної людини, а не узагальнений образ усіх ветеранів. Досвід повернення до цивільного життя у кожного свій, він глибоко особистий. Тому я від початку вирішив, що ми розповідаємо саме про Кречета, хоча його персонаж зібраний з історій кількох реальних людей, — говорить креативний продюсер ICTV2, автор ідеї та шоуранер Дмитро Хрипун.

У День захисника та захисниць телеканал ICTV2 презентував драматичний трейлер Повернення: саундтреком до нього стала пісня Касета зіркового виконавця Sad Svit, а атмосферу та візуальний стиль створив відомий оператор Сергій Ревуцький.

– Я переглядав трейлер понад десять разів, і щоразу мене глибоко вражали фінальні слова: Наступного року і кожного дня ми чекаємо на ваше повернення. Це справді неймовірно, – зізнається Гліб Стрижко, оборонець Маріуполя, який став одним з прикладів для створення образу головного героя.

Одним з головних героїв серіалу став ветеран, активіст та правозахисник Олег Симороз – чоловік зіграв ветерана з позивним Ведмідь. Сам чоловік має протези двох кінцівок та після тривалої реабілітації вчиться знову ходити. Водночас ветеран на рівних правах з іншими проходив проби та обрав цей проєкт не випадково:

– Якщо коротко – це трушна історія про ветеранське братерство. Ми показуємо сувору реальність без жодних понтів, саме такою, якою вона є. Глядач зможе і посміятися, і, я думаю, більшості героїв буде імпонувати. Але ми чесно говоримо про жорстоку нову реальність: що таке прокинутися в цивільному житті через кілька місяців після тяжких поранень. Ми не приховуємо — це важко, – каже Симороз.

Над серіалом Дмитро Хрипун працює вже 4 рік. Для творців було важливо показати ветеранське життя таким як воно є: без прикрас та згладжень гострих кутів. За словами Дмитра Хрипуна, у цій історії для нього важко визначити, коли досвіду та інформації для розповіді достатньо:

– Не було відмітки 50 чи 100 опитаних ветеранів. Але загалом це 3 роки праці. Зараз досі триває постпродакшн, тому загалом близько 3 років пройшло від ідеї до виходу в ефір у 2026-му. По-правді, за весь цей час у мене не було цього “достатньо”. Бо ще на стадії знімального процесу, який закінчився 2024-го, було відчуття того, що “треба ще”. Можна ще розказати, ще щось додати, ще щось змінити.

Важливою складовою серіалу є гумор: показати його таким яким він є, проте не перейти межу дійсно складно. За словами Олега Симороза, творцям вдалося зробити рівно стільки, скільки потрібно.

– Мені сподобалося, що ми не посипаємо голову попелом і не впадаємо в депресію. У серіалі є гумор, але це жорстка історія про непросте повернення, про ПТСР, втрату друзів та кінцівок. Головний герой, як і мій персонаж, на протезі. Ми показуємо, що повертаємося сильними, веселими, з класним гумором, але це повернення має свою ціну. У трейлері є натяк на нашу першу зустріч… Скажімо так, отвори у дверях глядачі зможуть порахувати самі, – говорить ветеран.

Про гумор розповів Дмитро Хрипун:

– Ми з командою переживали, чи можемо так жартувати. І коли на майданчику з’явився Олег, зрозуміли: О, так можна. Коли він почав жартувати, подумали: Ми не перегинаємо палицю, бо Олежка просто як з кулемета роздавав ці жарти, і вони були прямо чорні.

На завершення учасники підбили підсумки та коротко охарактеризували серіал:

– Ми спільно йдемо до повернення, разом, у своїй спільноті. І це, як на мене, показано максимально трушно, без притягнутого за вуха драматизму. Це не фальшива сцена, де дівчина жалісливо каже: Ну що ти, не сумуй, давай перестанеш хотіти застрелитися, а герой просто відповідає: Добре, перестаю. Наш підхід набагато глибший і чесніший, – говорить Олег Симороз.

А для Дмитра Хрипуна цей проєкт став точно чимось більшим ніж просто серіал:

– Серіал Повернення — це вже четвертий рік мого життя. Це, по суті, і є моє життя. Тому це не просто проєкт, це частина мене. І я дуже хочу, щоб його нарешті побачили, — підсумував Дмитро.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.