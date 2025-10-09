В Риме начинаются съемки долгожданного продолжения культового фильма Мела Гибсона Страсти Христовы (The Passion of the Christ).

Как сообщает Page Six, в новой ленте Страсти Христовы: Воскресение (The Resurrection of the Christ) не будет ни одного из актеров оригинального состава.

Сиквел будет рассказывать о событиях, которые произошли в трехдневный период между распятием и воскресением Иисуса Христа.

Новый Иисус и полная смена актеров

Роль Иисуса на этот раз сыграет другой актер, поэтому Джеймс Кэвизел, который исполнял ее в фильме 2004 года, не вернется на площадку.

Также в проекте не участвует Моника Беллуччи, которая ранее сыграла Марию Магдалину.

По словам инсайдера, в настоящее время в Риме продолжаются встречи с потенциальными исполнителями главных ролей. Другой источник пояснил, что отказ от старого состава связан с техническими трудностями.

– Им пришлось бы делать много цифровой работы с актерами, плюс сложное согласование графиков, – отметил собеседник.

Проект находится в предпроизводственной стадии уже несколько месяцев, добавляют инсайдеры.

Фильм, изменивший Голливуд

Оригинальные Страсти Христовы стали одним из самых кассовых независимых фильмов всех времен. Картина подробно изобразила последние 12 часов жизни Иисуса до смерти.

Лента собрала $610 млн при бюджете $30 млн. Несмотря на это, работа над сиквелом неоднократно задерживалась из-за скандалов вокруг Гибсона.

После ареста за вождение в нетрезвом состоянии и ряда антисемитских и гомофобных высказываний режиссер на длительное время оказался в изоляции от голливудских студий.

Возвращение режиссера в большое кино состоялось в 2016 году с фильмом По соображениям совести, который принес ему номинацию на Оскар.

Ранее сообщалось, что Страсти Христовы: Воскресение выйдет в двух частях – обе запланированы на 2027 год. Представители Гибсона комментировать производственный процесс отказались.

