У Римі розпочинаються зйомки довгоочікуваного продовження культового фільму Мела Гібсона Страсті Христові (The Passion of the Christ).

Як повідомляє Page Six, у новій стрічці Страсті Христові: Воскресіння (The Resurrection of the Christ) не буде жодного з акторів оригінального складу.

Сиквел розповідатиме про події, які відбулися у триденний період між розп’яттям та воскресінням Ісуса Христа.

Новий Ісус і повна зміна акторів

Роль Ісуса цього разу зіграє інший актор, тож Джеймс Кевізел, який виконував її у фільмі 2004 року, не повернеться на майданчик.

Також у проєкті не бере участі Моніка Беллуччі, яка раніше зіграла Марію Магдалину.

За словами інсайдера, нині в Римі тривають зустрічі з потенційними виконавцями головних ролей. Інше джерело пояснило, що відмова від старого складу пов’язана з технічними труднощами.

– Їм довелося б робити багато цифрової роботи з акторами, плюс складне узгодження графіків, – зазначив співрозмовник.

Проєкт перебуває у передвиробничій стадії вже кілька місяців, додають інсайдери.

Фільм, що змінив Голлівуд

Оригінальні Страсті Христові стали одним із найкасовіших незалежних фільмів усіх часів. Картина детально зобразила останні 12 годин життя Ісуса до смерті.

Стрічка зібрала $610 млн при бюджеті $30 млн. Попри це, робота над сиквелом неодноразово затримувалася через скандали навколо Гібсона.

Після арешту за керування у нетверезому стані та низки антисемітських і гомофобних висловлювань режисер на тривалий час опинився в ізоляції від голлівудських студій.

Повернення режисера до великого кіно відбулося у 2016 році з фільмом З міркувань совісті, який приніс йому номінацію на “Оскар”.

Раніше повідомлялося, що Страсті Христові: Воскресіння вийде у двох частинах – обидві заплановані на 2027 рік. Представники Ґібсона коментувати виробничий процес відмовилися.

