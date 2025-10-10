Скоро можна планувати: Катерина Тишкевич кинула палити та заговорила про вагітність
Українська акторка Катерина Тишкевич відверто зізналася, що хоче стати мамою. Та перш ніж планувати вагітність, вона вирішила позбутися шкідливої звички.
Катерина Тишкевич відмовилася від куріння
У серії сториз Катерина розповіла, що вже 16 днів не курить Iqos та вже кілька місяців проходить терапію через хронічні головні болі.
– Я вже на фінальному етапі лікування хронічних головних болів, і скоро вже буде можливо планувати вагітність. Паління сюди ніяк не вписується, – пояснила акторка.
Зірка додала, що курила понад 17 років і лише раз раніше змогла кинути – коли жила на Балі. Тепер же ухвалила остаточне рішення й назвала 22 вересня днем, коли вона відмовилася від нікотину назавжди.
Складнощі у відмові від куріння
Тишкевич зізналася, що перші дні без нікотину стали для неї справжнім випробуванням: акторка пережила тривожність, безсоння і страхи, але витримала.
– Виривало зі сну відчуттям страху смерті, так ніби задихаюсь… Але я не здалася, – поділилася вона.
Аби легше пережити цей період, Тишкевич пила заспокійливі засоби та трав’яні чаї, а нині каже, що відчуває справжню свободу. Разом з Катериною кинула палити і її мама на знак підтримки рішення доньки.
Акторка додала, що мотивація до відмови базується й на духовній основі. Зірка прагне повернутися до своїх практик та ритуалів, де будь-які інтоксикації організму заборонені.