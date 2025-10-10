Українська акторка Катерина Тишкевич відверто зізналася, що хоче стати мамою. Та перш ніж планувати вагітність, вона вирішила позбутися шкідливої звички.

Катерина Тишкевич відмовилася від куріння

У серії сториз Катерина розповіла, що вже 16 днів не курить Iqos та вже кілька місяців проходить терапію через хронічні головні болі.

– Я вже на фінальному етапі лікування хронічних головних болів, і скоро вже буде можливо планувати вагітність. Паління сюди ніяк не вписується, – пояснила акторка.

Зірка додала, що курила понад 17 років і лише раз раніше змогла кинути – коли жила на Балі. Тепер же ухвалила остаточне рішення й назвала 22 вересня днем, коли вона відмовилася від нікотину назавжди.

Складнощі у відмові від куріння

Тишкевич зізналася, що перші дні без нікотину стали для неї справжнім випробуванням: акторка пережила тривожність, безсоння і страхи, але витримала.

– Виривало зі сну відчуттям страху смерті, так ніби задихаюсь… Але я не здалася, – поділилася вона.

Аби легше пережити цей період, Тишкевич пила заспокійливі засоби та трав’яні чаї, а нині каже, що відчуває справжню свободу. Разом з Катериною кинула палити і її мама на знак підтримки рішення доньки.

Акторка додала, що мотивація до відмови базується й на духовній основі. Зірка прагне повернутися до своїх практик та ритуалів, де будь-які інтоксикації організму заборонені.

