Умерла американская актриса Дайан Китон, известная по ролям в фильмах Крестный отец и Манхэттен. Ей было 79 лет.

Об этом сообщают The Guardian и журнал People.

Дайан Китон умерла

Дайан Китон скончалась в Калифорнии, США. Пока неизвестны подробности и причины смерти, так как представитель семьи попросил уважать их частную жизнь.

Как пишет People, смерть Китон стала шоком для Голливуда. Актриса не появлялась на публике несколько месяцев, но о ее болезни не сообщалось.

Дайан Китон стала известной в 1970-х годах благодаря роли Кей Адамс в трилогии Крестный отец и сотрудничеству с режиссером Вуди Алленом. В 1978 году она получила статуэтку Оскар за лучшую женскую роль в фильме Энни Холл.

Несмотря на свой возраст, она была активной пользовательницей соцсетей. На ее страницу в Instagram подписано более 3 млн пользователей. Свой последний пост актриса сделала 11 апреля этого года.

Что известно о Дайан Китон

Актриса родилась в Лос-Анджелесе в 1946 году как Дайана Холл и была старшей из четырех детей. Ее отец был инженером, а мать – домохозяйкой.

В детстве она играла в школьных спектаклях, а после окончания школы в 1964 году продолжила изучать драматическое искусство в колледже. Впоследствии она бросила учебу и переехала в Нью-Йорк, чтобы попробовать свои силы в театре.

Она решила взять девичью фамилию своей матери Китон в качестве сценической, поскольку в Актерском союзе уже была зарегистрирована Дайана Холл.

Китон дебютировала в кино в фильме Любовники и другие незнакомцы 1970 года, но ее карьерный прорыв произошел после роли подруги Майкла Корлеоне (Аль Пачино) в фильме Фрэнсиса Форда Копполы Крестный отец, вышедшем на экраны в 1972 году.

– Я думаю, что самое доброе, что кто-либо когда-либо сделал для меня… это то, что я получила роль в фильме Крестный отец, даже не прочитав книгу. Я ничего не знала, – рассказала она журналу People в 2022 году.

Она также снялась в таких фильмах: Любовь и смерть (1975), Энни Голл (1977), Манхэттен (1979), Загадочное убийство в Манхэттене (1993), Красные (1981), Интерьеры (1978) и Комната Марвина (1996). Она также сыграла в сериале Молодой Папа.

В 2023 году вышла комедия Книжный клуб: Следующая глава с участием Китон, Джейн Фонды и Кэндис Берген.

