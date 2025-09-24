Легенда итальянского и мирового кино Клаудия Кардинале ушла из жизни в возрасте 87 лет.

За шесть десятилетий своей актерской карьеры Кардинале снялась более чем в 150 фильмах, включая классику мирового кинематографа.

Умерла Клаудия Кардинале – что известно

Звезда скончалась во французском городке Немур в кругу своих детей, сообщил ее агент Лоран Саври.

– Она оставляет нам наследие свободной и вдохновенной женщины – как в жизни, так и в искусстве, – прокомментировал Саври.

Причину смерти он не уточнил. Известно, что Клаудия Кардинале провела свои последние годы именно в Немуре, расположенном к югу от Парижа.

Клаудия Кардинале – биография

Будущая кинозвезда родилась в Тунисе в апреле 1938 года в семье выходцев из Сицилии. В 16 лет получила титул Самая красивая итальянка Туниса, наградой за который стала поездка на Венецианский кинофестиваль. Там девушку заметили продюсеры и режиссеры, хотя сама она тогда мечтала стать учительницей.

Начало карьеры было непростым: в подростковом возрасте актриса пережила изнасилование, после чего родила сына Патрика, несколько лет представляя его как своего брата.

Из-за акцента, сформированного французским, арабским и сицилийским диалектом, ее голос на первых этапах часто дублировали другие актеры.

Успех пришел в 1963 году, когда Клаудия снялась в фильмах Федерико Феллини Восемь с половиной и Лукино Висконти Леопард. Она быстро стала символом послевоенного европейского кино, олицетворяя “итальянскую грацию”.

Актриса также покорила Голливуд. Она снялась в комедии Блейка Эдвардса Розовая пантера и в вестерне Серджо Леоне Однажды на Диком Западе вместе с Чарльзом Бронсоном и Генри Фондой.

Клаудия Кардинале – личная жизнь и поздние годы

В 1970-х Кардинале рассталась с продюсером Франко Кристальди и начала отношения с режиссером Паскуале Сквитьери, от которого имела дочь. Она продолжала сниматься почти до последних дней, в частности в швейцарском сериале Bulle в 2020 году.

В 2000 году Клаудия Кардинале стала послом доброй воли ЮНЕСКО за активность в сфере защиты прав женщин, а в 2002-м получила награду за жизненные достижения на Берлинском кинофестивале.

– Я прожила более 150 жизней: была проституткой, святой, романтичной женщиной – всем одновременно. И это замечательно – иметь возможность каждый раз перевоплощаться, – говорила она о своем творчестве.

Кардинале считается одной из самых красивых актрис в мировой истории кино. За годы карьеры ее фото украшали более 900 обложек журналов в 25 странах.

Министр культуры Италии Алессандро Джули назвал кинозвезду “одной из самых выдающихся актрис всех времен”, которая олицетворяла итальянскую утонченность.

