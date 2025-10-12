За право представлять Украину на Детском Евровидении 2025 поборются шесть финалистов.

Их имена объявили в пятом выпуске реалити-шоу Дневники Детского Евровидения.

Нацотбор на Детское Евровидение 2025 – список финалистов

В воскресенье, 12 октября, зрители узнают, кто поедет на международный конкурс в Грузию от Украины. Выбирать будут среди шести финалистов.

Сейчас смотрят

София Нерсесян, 10 лет (Киев);

Ангелина Глогусь, 13 лет (Тернополь);

Ликерия Чирва, 9 лет (Киев);

Ольга Нестерко, 10 лет (Львовщина);

Всеволод Скрима, 13 лет (Запорожье);

дуэт Злата Иванов (11 лет, Одесса) и Владислав Васицкий (12 лет, Киев).

В Звездной школе также завоевала место в финале Мария Свиязова, но из-за семейных обстоятельств она не продолжит участие в конкурсе.

Как будет проходить финал Нацотбора

Победителя будут выбирать традиционно – путем баллов от зрителей и судей. В состав жюри вошли певец и автор песен Vlad Darwin, генеральный продюсер музыкальных телеканалов М1 и М2 Натела Чхартишвили-Зацаринна, а также певица Мишель Андраде.

Нацотбор на Детское Евровидение 2025 стал рекордным по количеству желающих – организаторы получили более 510 заявок. В лонг-лист вошли 16 конкурсантов, из которых в финал отобрали шестерых.

Международный финал Детского Евровидения состоится 13 декабря в столице Грузии — Тбилиси.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.