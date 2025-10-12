Детское Евровидение 2025: Украину представит София Нерсесян с песней Мотанка
Украину на Детском Евровидении 2025 года, которое состоится в Тбилиси, представит 10-летняя киевлянка София Нерсесян. Она одержала победу в Национальном отборе с композицией Мотанка.
София Нерсесян стала победительницей Нацотбора на Детское Евровидение 2025 и представит Украину на международном песенном конкурсе, который в этом году будет принимать Грузия.
Юная певица триумфировала с песней Мотанка, одержав победу по результатам смешанного голосования – 50% от зрителей и 50% от жюри, как и в предыдущие годы.
Нерсесян набрала в общей сложности 11 баллов: 6 от зрителей и 5 от жюри. Она стала победительницей по итогам зрительского голосования и заняла второе место по оценкам жюри.
В финал Нацотбора также вошли Ликерия Чирва, Ольга Нестерко, дуэт Златы Иванив и Владислава Васицкого, Всеволод Скрима и Ангелина Глогусь.
Что известно о представительнице Украины
10-летняя София Нерсесян из Киева — волонтер и принимает активное участие в благотворительных концертах.
Ее конкурсная песня Мотанка рассказывает об одном из самых сильных украинских оберегов, который матери дарят своим детям при рождении.
Во время войны этот символ приобретает особое значение: по легенде, когда ребенку угрожает опасность, у мотанки начинают светиться ниточки.
Песня Софии — это своеобразный манифест помощи и защиты, обращение всех детей Украины к миру с просьбой оберегать их жизнь.
Автором музыки и слов стала Светлана Тарабарова, а над аранжировкой работал Александр Сосин.
О Детском Евровидении 2025 года
Детское Евровидение 2025 года состоится 13 декабря в Тбилиси — после победы грузинского исполнителя Андрии Путкарадзе с композицией To My Mom в прошлом году.
Общественный вещатель Грузии GPB уже представил дизайн сцены.
В центре размещен доли — традиционный грузинский барабан, который окружают скульптурные формы, вдохновленные горными ландшафтами, замками, укрепленными деревнями и башнями.
Айдентика конкурса подчеркивает единство, свободу и молодежный драйв.
Лозунг United by Music (Объединенные музыкой) в логотипе выполнен от руки. Динамичный шрифт и яркие цвета символизируют разнообразие, инклюзивность и совместное празднование.
В конкурсе этого года примут участие 18 стран.
В прошлом году Украину на Детском Евровидении представлял 12-летний Артем Котенко с композицией Hear Me Now. На сцене в Мадриде он занял третье место.