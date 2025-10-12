Финалисты национального отбора на Детское Евровидение 2025 выступят сегодня, 12 октября, в 18:00 согласно результатам жеребьевки, которые ранее объявляли организаторы.

Напомним, что номера выступлений участников вытаскивали из коробочек в форме бриллианта – в соответствии с концепцией шоу в этом году.

Порядок выступлений финалистов Нацотбора

Откроет финал конкурса, который состоится в воскресенье, 12 октября, в 18:00, девятилетняя киевлянка Ликерия Чирва с треком Не така, як всі.

Под номером два на сцену выйдет десятилетняя представительница Львовской области Ольга Нестерко с песней Зозуля.

Третий номер во время жеребьевки вытянула десятилетняя София Нерсесян из Киева, которая представит композицию Мотанка.

Дуэт 11-летней одесситки Златы Иванив и 12-летнего киевлянина Владислава Васицкого выступит четвертым с треком Зоряний час.

Пятый порядковый номер у 13-летнего Всеволода Скримы, который представит композицию Young Heart.

Закрывать финал Нацотбора на Детское Евровидение 2025 выпало 13-летней тернополянке Ангелине Глогусь, которая исполнит песню Моє серце.

Напомним, что в этом году сцена будет построена в форме бриллианта – символа таланта, чистоты и естественного сияния.

Центральная платформа вместе с большим экраном образуют форму драгоценного камня, окруженного горизонтальными LED-панелями, создающими эффект глубины и пространства.

Ведущими финала станут Тимур Мирошниченко, Маша Кондратенко и Анна Тульева.

Источник : Суспільне

