Нацотбор на Детское Евровидение 2025: в каком порядке будут выступать финалисты
Финалисты национального отбора на Детское Евровидение 2025 выступят сегодня, 12 октября, в 18:00 согласно результатам жеребьевки, которые ранее объявляли организаторы.
Напомним, что номера выступлений участников вытаскивали из коробочек в форме бриллианта – в соответствии с концепцией шоу в этом году.
Порядок выступлений финалистов Нацотбора
Откроет финал конкурса, который состоится в воскресенье, 12 октября, в 18:00, девятилетняя киевлянка Ликерия Чирва с треком Не така, як всі.
Под номером два на сцену выйдет десятилетняя представительница Львовской области Ольга Нестерко с песней Зозуля.
Третий номер во время жеребьевки вытянула десятилетняя София Нерсесян из Киева, которая представит композицию Мотанка.
Дуэт 11-летней одесситки Златы Иванив и 12-летнего киевлянина Владислава Васицкого выступит четвертым с треком Зоряний час.
Пятый порядковый номер у 13-летнего Всеволода Скримы, который представит композицию Young Heart.
Закрывать финал Нацотбора на Детское Евровидение 2025 выпало 13-летней тернополянке Ангелине Глогусь, которая исполнит песню Моє серце.
Напомним, что в этом году сцена будет построена в форме бриллианта – символа таланта, чистоты и естественного сияния.
Центральная платформа вместе с большим экраном образуют форму драгоценного камня, окруженного горизонтальными LED-панелями, создающими эффект глубины и пространства.
Ведущими финала станут Тимур Мирошниченко, Маша Кондратенко и Анна Тульева.