Фіналісти Нацвідбору на Дитяче Євробачення 2025 виступлять сьогодні, 12 жовтня, о 18:00 згідно з результатами жеребкування, які раніше оголошували організатори.

Нагадаємо, що номери виступів учасників витягали з коробочок у формі діаманта – відповідно до цьогорічної концепції шоу.

Порядок виступів фіналістів Нацвідбору

Відкриє фінал конкурсу, який відбудеться у неділю, 12 жовтня о 18:00, девʼятирічна киянка Лікерія Чирва з треком Не така як всі.

Під номером два на сцену вийде десятирічна представниця Львівщини Ольга Нестерко з піснею Зозуля.

Третій номер під час жеребкування витягла десятирічна Софія Нерсесян з Києва, яка представить композицію Мотанка.

Дует 11-річної одеситки Злати Іванів та 12-річного киянина Владислава Васицького виступатиме четвертим із треком Зоряний час.

Пʼятий порядковий номер у 13-річного Всеволода Скріми, що представить композицію Young Heart.

Закривати фінал Нацвідбору на Дитяче Євробачення 2025 випало 13-річній тернополянці Ангеліні Глогусь, яка виконає пісню Моє серце.

Нагадаємо, що цьогорічну сцену побудують у формі діаманта – символу таланту, чистоти та природного сяйва.

Центральна платформа разом із великим екраном утворюють форму дорогоцінного каменя, оточеного горизонтальними LED-панелями, що створюють ефект глибини та простору.

Ведучими фіналу стануть Тімур Мірошниченко, Маша Кондратенко та Анна Тульєва.

Джерело : Суспільне

