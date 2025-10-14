Блогерша и актриса Виктория Маремуха призналась, действительно ли развелась со своим мужем-французом Луи.

Также она рассказала, как Луи изменил ей с подругой и какую обиду на него она до сих пор не может проработать.

Маремуха об отношениях с мужем

По словам блогерши, они с Луи до сих пор находятся в открытых отношениях, то есть позволяют друг другу заводить краткосрочные романы на стороне. Пара не рассталась, хотя в их браке часто бывают эмоциональные “качели”, во время которых они то расходятся, то сходятся.

Марехума призналась, что уже длительное время между ней и Луи отсутствует интимная близость. Актриса прорабатывает обиду на мужа, которая тянется годами и связана с его ложью.

— У нас очень долгое время уже нет секса. И я не знаю, будет ли он. Я прорабатываю обиду, которую держу на Луи уже очень много лет. Это измена. Больше даже не физическая, а измена-обман. Когда я спросила его напрямую, было ли так, человек мне говорит нет. А я чувствую, что мне врут, у меня очень развитая интуиция. И потом я делаю ужасную вещь в своей жизни — залезаю в его телефон, и подтверждается, что я была права. Я беременна, я в Таиланде, а в моей стране война — и самый близкий человек мне врет. Это самая триггерная точка, которую я до сих пор прорабатываю, — поделилась Виктория.

Блогерша очень болезненно восприняла эту ситуацию, ведь они с Луи договорились рассказывать друг другу о своих партнерах.

— Мы сразу договорились, что я хочу знать обо всем. Это больше духовное предательство, потому что я сказала, что мне важно знать. Я не хочу чувствовать себя обманутой. Если мы в компании встречаемся с человеком, который был причастен, для меня важно, чтобы этот человек понимал, что я в курсе, — сказала Маремуха.

Несмотря на пережитую измену, Виктория отметила, что Луи пытается меняться. Он перестал употреблять алкоголь, потому что осознал, что все ошибки в отношениях совершал именно под влиянием спиртного.

Маремуха об измене мужа с подругой

Недавно Маремуха узнала еще об одной неприятной ситуации — романе Луи с ее подругой, с которой у нее также были интимные отношения.

— Я не ожидала больше от нее. Я ему сказала: Ты понимаешь, что ты зашел на мою территорию? От него я уже как-то привыкла и он аргументировал, почему так поступил. Я уже привыкла к тому, что он всегда странным образом обращает на себя внимание. Конечно, мне было больно, — призналась Виктория.

Блогерше понадобилось время, чтобы отпустить эту ситуацию, но впоследствии она узнала еще больше подробностей, которые ее эмоционально “разорвали”.

Впрочем, Маремуха не исключает, что отношения с Луи могут восстановиться. Она убеждена, что все обиды на мужа можно проработать.

— Мне иногда хочется ему все простить и снова все вернуть. У нас был классный секс. Я все это понимаю, но где-то стоит такой блок, что мы с психологом до сих пор его ищем. Я уверена, что это все можно проработать, и я это делаю. Мне хочется вернуть это. Даже на отдыхе я не хотела смотреть на других мужчин. Я часто думала о своем муже и я по нему соскучилась, — подытожила актриса.

