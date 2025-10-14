Блогерка та акторка Вікторія Маремуха зізналася, чи дійсно розлучилася зі своїм чоловіком-французом Луї.

Також вона розповіла, як Луї зрадив їй з подругою та яку образу на нього вона досі не може пропрацювати.

Маремуха про стосунки з чоловіком

За словами блогерки, вони з Луї досі перебувають у відкритих стосунках, тобто дозволяють одне одному заводити короткотривалі романи на стороні. Пара не розлучилася, хоча в їхньому шлюбі часто бувають емоційні “гойдалки”, під час яких вони то розходяться, то сходяться.

Зараз дивляться

Марехума зізналася, що вже тривалий час між нею та Луї відсутня інтимна близькість. Акторка пропрацьовує образу на чоловіка, яка тягнеться роками і пов’язана з його брехнею.

– У нас дуже довгий час уже немає сексу. І я не знаю, чи він буде. Я пропрацьовую образу, яку тримаю на Луї вже дуже багато років. Це зрада. Більше навіть не фізична, а зрада-обман. Коли я спитала його напряму, чи було так, людина мені каже ні. А я відчуваю, що мені брешуть, у мене дуже розвинута інтуїція. І потім я роблю жахливу річ у своєму житті – залажу в його телефон, і підтверджується, що я мала рацію. Я вагітна, я в Таїланді, а в моїй країні війна – і найближча людина мені бреше. Це найтригерніша точка, яку я досі пропрацьовую, – поділилася Вікторія.

Блогерка дуже болісно сприйняла цю ситуацію, адже вони з Луї домовилися розповідати одне одному про своїх партнерів.

– Ми одразу домовилися, що я хочу знати про все. Це більше духовна зрада, тому що я сказала, що мені важливо знати. Я не хочу почуватися ошуканою. Якщо ми в компанії зустрічаємося з людиною, яка була причетна, для мене важливо, щоб ця людина розуміла, що я в курсі, – сказала Маремуха.

Попри пережиту зраду, Вікторія зазначила, що Луї намагається змінюватися. Він перестав вживати алкоголь, адже усвідомив, шо всі помилки у стосунках робив саме під впливом спиртного.

Маремуха про зраду чоловіка з подругою

Нещодавно Маремуха дізналася про ще одну неприємну ситуацію – роман Луї з її подругою, з якою у неї також були інтимні стосунки.

– Я не очікувала більше від неї. Я йому сказала: Ти розумієш, що ти зайшов на мою територію? Від нього я вже якось звикла і він аргументував, чому так вчинив. Я вже звикла до того, що він завжди дивним способом звертає на себе увагу. Звісно, мені було боляче, – зізналася Вікторія.

Блогерці знадобився час, щоб відпустити цю ситуацію, але згодом вона дізналася ще більше подробиць, які її емоційно “розірвали”.

Утім, Маремуха не виключає, що стосунки з Луї можуть відновитися. Вона переконана, що всі образи на чоловіка можна пропрацювати.

– Мені іноді хочеться йому все пробачити і знову все повернути. У нас був класний секс. Я все це розумію, але десь стоїть такий блок, що ми з психологом досі його шукаємо. Я впевнена, що це все можна пропрацювати, і я це роблю. Мені хочеться повернути це. Навіть на відпочинку я не хотіла дивитися на інших чоловіків. Я часто думала про свого чоловіка і я за ним скучила, – підсумувала акторка.

Фото: Вікторія Маремуха

Джерело: Okay Eva

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.