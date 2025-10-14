Юный участник Дизель Студио Кирилл Резников установил Национальный рекорд Украины, выполнив 4623 отжимания за два часа.

Достижение девятилетнего актера официально зафиксировали представители Книги рекордов Украины.

Юный актер Дизель Шоу установил рекорд

Рекорд мальчика зафиксировали прямо перед выступлением. Затем ведущий Дмитрий Танкович пригласил Кирилла на сцену Дизель Шоу, где ему вручили диплом.

Официальный представитель Книги рекордов Украины Виталий Зорин подчеркнул, что предыдущий показатель держался более десяти лет.

– Кирилл сегодня побил рекорд, который действовал в Украине в течение 13 лет. Это настоящее достижение, как когда-то у Сергея Бубки, – отметил Зорин, вручая диплом.

После рекорда юный актер не пошел отдыхать – вышел на сцену и сразу выступил в новом юмористическом номере вместе с актерами Дизель Студио Викторией Булитко и Александром Бережком.

Коллеги мальчика отметили, что рекорд Кирилла Резникова – абсолютное достижение для его возрастной категории и проявление феноменальной выносливости.

Какой настоящий казак растет! Браво!

Молодцы! Заслуга всей семьи!

Вау, какой крутой парень у вас! Родители – молодцы! – пишут в комментариях.

Напомним, что этой осенью авторы и актеры Дизель Шоу обещали удивить зрителей комическими номерами и новыми образами, включая странных персонажей и медийных политиков.

Традиционно, часть средств “дизели” передают на благотворительность, поддерживая наших воинов, а также тех, кто нуждается в помощи. Премьера первого телеконцерта нового осеннего сезона состоялась 5 сентября.

