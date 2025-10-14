Юний учасник Дизель Студіо Кирило Резніков встановив Національний рекорд України, виконавши 4623 віджимання за дві години.

Досягнення девʼятирічного річного актора офіційно зафіксували представники Книги рекордів України.

Юний актор Дизель Шоу встановив рекорд

Рекорд хлопчика зафіксували просто перед виступом. Потім ведучий Дмитро Танкович запросив Кирила на сцену Дизель Шоу, де йому вручили диплом.

Офіційний представник Книги рекордів України Віталій Зорін наголосив, що попередній показник тримався понад десять років.

– Кирило сьогодні побив рекорд, який діяв в Україні протягом 13 років. Це справжнє досягнення, як колись у Сергія Бубки, – зауважив Зорін, вручаючи диплом.

Після рекорду юний актор не пішов відпочивати — вийшов на сцену й одразу виступив у новому гумористичному номері разом з акторами Дизель Студіо Вікторією Булітко та Олександром Бережком.

Колеги хлопчика зазначили, що рекорд Кирила Резнікова – абсолютне досягнення для його вікової категорії та прояв феноменальної витривалості.

Який справжній козак росте! Браво!

Молодці! Заслуга всієї родини!

Вау, оце крутий хлопець у вас! Батьки – молодці! – пишуть в коментарях.

Нагадаємо, що цієї осені автори та актори Дизель Шоу обіцяли здивувати глядачів комічними номерами й новими образами, включно з дивними персонажами та медійними політиками.

Традиційно, частину коштів “дизелі” передають на благодійність, підтримуючи наших воїнів, а також тих, хто потребує допомоги. Прем‘єра першого телеконцерту нового осіннього сезону відбулася 5 вересня.

