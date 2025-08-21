ICTV2 відкриває новий сезон: що дивитися цієї осені

Головне Культові франшизи повертаються на ICTV2 цієї осені.

Хто з зірок телебачення та кіно здивує новими ролями та проєктами.

Які премʼєри чекають на глядачів.

З 1 вересня на телеканалі ICTV2 стартує новий осінній сезон. У ньому на глядачів чекають ігри, гумор, сюжетні головоломки та різнопланові персонажі.

Цієї осені продовжаться культові франшизи, повернуться улюблені кіногерої і зʼявляться нові яскраві кіноперсони. Хоч всі герої різні, вони завжди на боці правди й справедливості.

Шоу Хто хоче стати мільйонером?

Відкриє осінь на ICTV2 премʼєра третього сезону легендарної гри. Головна його інтрига – скільки ж у ньому буде мільйонерів, адже кожен учасник має шанс піти з виграшем – від гарантованого мінімуму до омріяного максимуму.

Народний артист України Стас Боклан, який незмінно веде шоу, підбадьорюватиме нових учасників, а також триматиме паузу і правильні відповіді до останньої миті гри.

Гумористичне Дизель Шоу

За словами творчої команди, кожен телеконцерт – це порція справжнього життєвого драйву і оптимізму. Актори вкотре здивують глядачів комічними номерами й новими образами, включно з дивними персонажами та медійними політиками.

Традиційно, частину коштів “дизелі” передають на благодійність, підтримуючи наших воїнів, а також тих, хто потребує допомоги. Прем‘єра першого телеконцерту нового осіннього сезону відбудеться 5 вересня.

Серіал Коп з минулого

Восени на глядачів чекає прем’єра 5-го сезону високорейтингового детективу. Шоуранери запевняють, що нові епізоди стануть ще й найкращим сезоном життя головного героя – поліцейського Доліна.

Він не лише ловитиме злочинців, а й відбиватиме жорстокі атаки таємного ворога. І ми знаємо – позбутися нашого копа не так вже й просто. Він ще й знайде час на пошуки власного кохання і щастя.

В головних ролях: Дмитро Суржиков, Павло Текучев, Дар’я Трегубова, Ольга Гришина, Тетяна Злова, Олександра Епштейн та інші.

Серіал Митець

Осінь – час для нових проєктів і нових героїв. ICTV2 презентує 12-серійний шпигунський детектив про загадкового майора Дмитра Скорука.

Легенда несподівано повертається з російського полону, але нічого з того періоду не пам’ятає. Проте Скорук починає малювати сюжети злочинів з майбутнього. Головному герою доведеться зʼясувати, хто він, звідки та яке має завдання.

У серіалі зіграли Дмитро Рибалевський, Наталя Бабенко, Юрій Вихованець, Остап Ступка, Зоряна Марченко та інші.

Серіал Служба 112

Завершує новий осінній сезон 16-серійний гостросюжетний екшн про справжніх героїв сьогодення – поліцейських, рятувальників, парамедиків.

З 2023 року МВС України впровадило єдиний екстрений номер 112, за яким громадяни швидко можуть звертатися до різних служб порятунку. Більшість сюжетів у серіалі створено за реальними подіями.

У головних ролях: Андрій Ісаєнко, Анастасія Карпенко, Юрій Вихованець, Катерина Варченко, Артем Позняк.

Ранок у великому місті

Триває 10-й – ювілейний – сезон інформаційно-розважальної програми, що виходить на ICTV2.

В новому осінньому сезоні незмінні ведучі Юлія Зорій, Сергій Лиховида, Григорій Герман і Олександр Швачка готують зустрічі з новими цікавими гостями та приємні сюрпризи.

Також в новому сезоні виходитимуть свіжі випуски програм інфотеймент-слоту Антизомбі та Громадянська оборона.

Перший проєкт детально і з гумором розглядає й руйнує наративи російської пропаганди. Другий – розкриває секрети та знаходить інсайди, цікаві та важливі факти про останні події.

Тож не забудьте – новий осінній сезон на телеканалі ICTV2 розпочинається просто з 1 вересня.

