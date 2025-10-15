Алина Гросу объяснила, почему не показывает своего мужа и скрывает его имя от публики. Также певица призналась, готова ли к рождению ребенка.

Гросу о муже и детях

По словам Алины, она не раскрывает личность любимого, ведь не хочет оправдываться перед публикой за каждые свои отношения.

— В жизни бывает разное. Не за человека оправдываться, а за то, что у нас может не сложиться. Я же не знаю: может, я загуляю, а может, он. И что мне делать в этой ситуации? Вот мое сердце выбрало кого-то другого, а потом сиди и объясняй, что это я была плохой. Потом вся страна будет его жалеть и говорить, какая я плохая, или наоборот, — сказала певица.

Гросу говорит, что раньше не верила в суеверия, но со временем заметила, что стоит ей публично рассказать о личной жизни — в отношениях сразу возникают проблемы.

Несмотря на то, что певица не показывает мужа в соцсетях, пара активно выходит в свет и даже фотографируется с поклонниками.

Алина призналась, что очень любит детей и уже готова стать мамой. В случае беременности она не планирует полностью прекращать сценическую деятельность.

— Мы живем в такое время, когда женщина может сама выбирать, когда ей рожать. Я очень сильно люблю детей. Хочу и девочку, и мальчика. Чем больше – тем лучше. Сейчас я считаю, что готова к этому, — поделилась артистка.

О том, что Алина Гросу во второй раз вышла замуж, стало известно весной 2024 года. В сети предполагают, что избранником певицы стал российский актер Роман Полянский, с которым она встречалась еще до полномасштабного вторжения.

Источник: Радио Люкс

