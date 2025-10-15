Аліна Гросу пояснила, чому не показує свого чоловіка та приховує його ім’я від публіки. Також співачка зізналася, чи готова до народження дитини.

Гросу про чоловіка і дітей

За словами Аліни, вона не розкриває особистість коханого, адже не хоче виправдовуватися перед публікою за кожні свої стосунки.

– У житті буває різне. Не за людину виправдовуватися, а за те, що у нас може не скластися. Я ж не знаю: може, я загуляю, а може, він. І що мені робити в цій ситуації? Ось моє серце вибрало когось іншого, а потім сиди та пояснюй, що це я була поганою. Потім вся країна буде його жаліти і говорити, яка я погана, або навпаки, – сказала співачка.

Гросу каже, що раніше не вірила в забобони, але згодом помітила, що варто їй публічно розповісти про особисте життя – у стосунках одразу виникають проблеми.

Попри те, що співачка не показує чоловіка в соцмережах, пара активно виходить у світ і навіть фотографується із шанувальниками.

Аліна зізналася, що дуже любить дітей і вже готова стати мамою. У разі вагітності вона не планує повністю припиняти сценічну діяльність.

– Ми живемо у такий час, коли жінка може сама обирати, коли їй народжувати. Я дуже сильно люблю дітей. Хочу й дівчинку, і хлопчика. Чим більше – тим краще. Наразі я вважаю, що готова до цього, – поділилася артистка.

Про те, що Аліна Гросу вдруге вийшла заміж, стало відомо навесні 2024 року. У мережі припускають, що обранцем співачки став російський актор Роман Полянський, з яким вона зустрічалася ще до повномасштабного вторгнення.

Джерело: Радіо Люкс

