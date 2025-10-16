Голливудский актер Том Круз и кубино-испанская звезда Ана де Армас прекратили свои отношения после девяти месяцев романа.

По словам инсайдера, пара решила расстаться, поскольку “между ними исчезла искра”. Несмотря на это, Круз и де Армас остались в хороших отношениях и планируют продолжить совместную работу.

– Том и Ана хорошо проводили время вместе, но их история подошла к концу. Они остаются друзьями, однако больше не встречаются. Они поняли, что им лучше остаться приятелями, – сообщил собеседник.

Также известно, что де Армас уже получила роль в следующем фильме Круза. В дальнейшем они будут сотрудничать в рамках нового проекта Deeper (Глубже), который описывают как «сверхъестественный триллер, происходящий в океане».

Отношения Тома Круза и Аны де Армас

О романе между 63-летним Томом Крузом и 37-летней Аной де Армас заговорили еще зимой – пару заметили на свидании в Лондоне накануне Дня святого Валентина.

Впоследствии они неоднократно появлялись вместе на публике, в частности во время концерта Oasis на стадионе Уэмбли и на дне рождения Дэвида Бекхэма в мае.

В июле актер и актриса официально подтвердили отношения. Их видели, как они держались за руки во время поездки в Вудсток в Вермонте. В том же месяце пару сфотографировали на отдыхе на испанской Менорке.

Романтика и угасание отношений

СМИ сообщали, что Круз неоднократно делал любимой роскошные подарки.

– Сначала это были ее любимые цветы и книги, затем ювелирные изделия, дизайнерская одежда. Но самое ценное – возможность путешествовать по миру в любой момент, – говорил инсайдер.

Последний раз Круза и де Армас видели вместе в июле. Впоследствии актриса появилась в спортзале Санта-Моники с актером Майлзом Теллером. Оба покинули помещение отдельно, но это вызвало новую волну слухов.

Позже, в сентябре, Ану заметили на вечеринке рэпера Bad Bunny в Пуэрто-Рико, а в начале октября – на фото с таинственным мужчиной во время Недели моды в Париже.

