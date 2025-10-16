Голлівудський актор Том Круз і кубино-іспанська зірка Ана де Армас припинили свої стосунки після дев’яти місяців роману.

За словами інсайдера, пара вирішила розійтися, оскільки “між ними зникла іскра”. Попри це, Круз і де Армас залишилися у добрих стосунках і планують продовжити спільну роботу.

– Том і Ана гарно проводили час разом, але їхня історія підійшла до завершення. Вони залишаються друзями, однак більше не зустрічаються. Вони зрозуміли, що їм краще залишитися приятелями, – повідомив співрозмовник.

Також відомо, що де Армас уже отримала роль у наступному фільмі Круза. Надалі вони співпрацюватимуть у межах нового проєкту Deeper (Глибше), який описують як “надприродний трилер, що відбувається в океані”.

Стосунки Тома Круза та Ани де Армас

Про роман між 63-річним Томом Крузом і 37-річною Аною де Армас заговорили ще взимку – пару помітили на побаченні в Лондоні напередодні Дня святого Валентина.

Згодом вони неодноразово з’являлися разом на публіці, зокрема під час концерту Oasis на стадіоні Вемблі та на дні народження Девіда Бекхема в травні.

У липні актор і акторка офіційно підтвердили стосунки. Їх бачили, як вони трималися за руки під час подорожі до Вудстока у Вермонті. Того ж місяця пару сфотографували на відпочинку на іспанській Менорці.

Романтика та згасання стосунків

ЗМІ повідомляли, що Круз неодноразово робив коханій розкішні подарунки.

– Спочатку це були її улюблені квіти й книжки, потім ювелірні вироби, дизайнерський одяг. Але найцінніше – можливість подорожувати світом у будь-який момент, – казав інсайдер.

Останній раз Круза і де Армас бачили разом у липні. Згодом акторка з’явилася в спортзалі Санта-Моніки з актором Майлзом Теллером. Обоє залишили приміщення окремо, але це викликало нову хвилю чуток.

Пізніше, у вересні, Ану помітили на вечірці репера Bad Bunny у Пуерто-Рико, а на початку жовтня – на фото з таємничим чоловіком під час Тижня моди в Парижі.

