Итальянская актриса и модель Моника Беллуччи впервые прокомментировала разрыв отношений с голливудским режиссером Тимом Бертоном. Пара была вместе два года.

Беллуччи о разрыве с Бертоном

В комментарии итальянскому Vogue актриса тепло отозвалась о своем бывшем, подчеркнув, что режиссер всегда будет занимать особое место в ее сердце.

По словам Беллуччи, их пути с Бертоном на определенное время сошлись, но в конце концов они поняли, что им лучше двигаться отдельно.

— Есть дороги, которые в определенный момент пересекаются в путешествии, которое длится вечно. Дороги Тима и моя пересеклись, чтобы пройти часть пути вместе, а затем снова разойтись. Но пока я жива, Тим всегда будет занимать особое место в моем сердце, — сказала Моника Беллуччи.

О расставании Бертона и Беллуччи стало известно на прошлой неделе. В совместном заявлении экс-влюбленных отмечается, что они разошлись “с большим уважением и заботой друг о друге”.

Слухи о романе Бертона и Беллуччи появились в 2022 году, однако официально они подтвердили отношения на Римском кинофестивале в октябре 2023 года.

