Помер Ейс Фрейлі – гітарист і співзасновник гурту Kiss
Гітарист та один із засновників американського рок-гурту Kiss Ейс Фрейлі помер у віці 74 років.
Про смерть музиканта повідомила його родина в офіційній заяві, пише ABC News.
Ейс Фрейлі помер
Новина про смерть Фрейлі з’явилася через кілька тижнів після того, як музикант скасував решту своїх концертів у 2025 році через проблеми зі здоров’ям. Рідні Ейса зазначили, що “повністю спустошені і розбиті горем”.
– В останні хвилини життя нам пощастило оточити його любов’ю, турботою, мирними словами, думками та молитвами. Ми плекаємо всі найкращі спогади про нього, його сміх і відзначаємо його силу та доброту, якими він ділився з іншими. Згадуючи всі його неймовірні життєві досягнення, пам’ять про Ейса житиме вічно, – йдеться у заяві сім’ї.
Учасники Kiss віддали шану Фрейлі за його роль у створенні колективу.
– Ми спустошені смертю Ейса Фрейлі. Він був важливим і незамінним рок-солдатом у найважливіші етапи становлення гурту. Він є і завжди буде частиною спадщини KISS. – йдеться у спільній заяві Пола Стенлі та Джина Сіммонс.
Пітер Крісс зазначив, що Ейс пішов з життя мирно в оточенні родини.
– Моя дружина і я також були з ним до самого кінця. Як один із засновників Kiss і в своїй сольній кар’єрі, Ейс вплинув і торкнувся сердець мільйонів людей. Його спадщина житиме в музичній індустрії та в серцях шанувальників Kiss, – заявив музикант.
Що відомо про Ейса Фрейлі
Фрейлі, справжнє ім’я якого Пол Деніел Фрейлі, заснував гурт Kiss разом з Полом Стенлі, Джином Сіммонсом і Пітером Кріссом у Нью-Йорку в 1973 році. Вони стали відомі завдяки своїм живим виступам, які включали розмальовування обличчя, епатажні сценічні костюми та велику кількість піротехніки.
Фрейлі, сценічний образ якого у Kiss мав назву Spaceman (Космонавт), був введений разом із гуртом до Зали слави рок-н-ролу у 2014 році. Музикант залишав колектив двічі: вперше у 1982 році, а потім у 2002-му, після “прощального туру”.
У 1999 році музикант був номінований на премію Греммі за найкраще хард-рок-виконання альбому PsychoCircus.
Після виходу з Kiss Фрейлі створив власний проєкт Frehley’s Comet і випустив кілька сольних альбомів, останнім з яких був 10,000 Volts 2024 року. У грудні він мав отримати почесну нагороду Центру Кеннеді разом із гуртом Kiss.
У музиканта залишилися дружина Жанетт, дочка Монік, брат Чарльз, сестра Ненсі Салвнер, а також племінники й племінниці.