Гітарист та один із засновників американського рок-гурту Kiss Ейс Фрейлі помер у віці 74 років.

Про смерть музиканта повідомила його родина в офіційній заяві, пише ABC News.

Ейс Фрейлі помер

Новина про смерть Фрейлі з’явилася через кілька тижнів після того, як музикант скасував решту своїх концертів у 2025 році через проблеми зі здоров’ям. Рідні Ейса зазначили, що “повністю спустошені і розбиті горем”.

Зараз дивляться

– В останні хвилини життя нам пощастило оточити його любов’ю, турботою, мирними словами, думками та молитвами. Ми плекаємо всі найкращі спогади про нього, його сміх і відзначаємо його силу та доброту, якими він ділився з іншими. Згадуючи всі його неймовірні життєві досягнення, пам’ять про Ейса житиме вічно, – йдеться у заяві сім’ї.

Учасники Kiss віддали шану Фрейлі за його роль у створенні колективу.

– Ми спустошені смертю Ейса Фрейлі. Він був важливим і незамінним рок-солдатом у найважливіші етапи становлення гурту. Він є і завжди буде частиною спадщини KISS. – йдеться у спільній заяві Пола Стенлі та Джина Сіммонс.

Пітер Крісс зазначив, що Ейс пішов з життя мирно в оточенні родини.

– Моя дружина і я також були з ним до самого кінця. Як один із засновників Kiss і в своїй сольній кар’єрі, Ейс вплинув і торкнувся сердець мільйонів людей. Його спадщина житиме в музичній індустрії та в серцях шанувальників Kiss, – заявив музикант.

Що відомо про Ейса Фрейлі

Фрейлі, справжнє ім’я якого Пол Деніел Фрейлі, заснував гурт Kiss разом з Полом Стенлі, Джином Сіммонсом і Пітером Кріссом у Нью-Йорку в 1973 році. Вони стали відомі завдяки своїм живим виступам, які включали розмальовування обличчя, епатажні сценічні костюми та велику кількість піротехніки.

Фрейлі, сценічний образ якого у Kiss мав назву Spaceman (Космонавт), був введений разом із гуртом до Зали слави рок-н-ролу у 2014 році. Музикант залишав колектив двічі: вперше у 1982 році, а потім у 2002-му, після “прощального туру”.

У 1999 році музикант був номінований на премію Греммі за найкраще хард-рок-виконання альбому PsychoCircus.

Після виходу з Kiss Фрейлі створив власний проєкт Frehley’s Comet і випустив кілька сольних альбомів, останнім з яких був 10,000 Volts 2024 року. У грудні він мав отримати почесну нагороду Центру Кеннеді разом із гуртом Kiss.

У музиканта залишилися дружина Жанетт, дочка Монік, брат Чарльз, сестра Ненсі Салвнер, а також племінники й племінниці.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.