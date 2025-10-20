Украинская певица Тина Кароль удивила поклонников очередным спортивным достижением.

Артистка простояла в планке 71 минуту – это 1 час 11 минут без перерывов. Такой результат она назвала своим новым личным рекордом.

Тина Кароль выстояла в планке 71 минуту

Об испытании Кароль сообщила в соцсетях, где обнародовала видео и фото с тренировки. Вместе с ней планку держала инструктор по аштанга-йоге Ирина.

Обе продемонстрировали выносливость и командную работу, ведь целью было не просто повторить предыдущее достижение, а превзойти его.

– Сегодня мы отстояли для всех вас мотивационную планку – 71 минуту. Это 1 час 11 минут, – отметила певица в видеообращении.

Тина значительно улучшила свой рекорд: раньше она стояла в планке 21 минуту – теперь результат в три раза дольше. Правда, певица не уточнила, в какой именно позиции стояла – на локтях или на вытянутых руках.

Кто из украинцев дольше всех держал планку

Это превосходит и показатель, зафиксированный Книгой рекордов Украины в 2021 году.

В категории Спорт указано, что дольше всего в планке простоял киевлянин Максим Мельохин, которому на тот момент было 15 лет. Он продержался в планке на локтях 1 час 7 минут. Звезде удалось выстоять на 4 минуты дольше.

Кроме планки, Тина Кароль показала и другие элементы тренировки – на одном из фото она стоит на голове, демонстрируя не только силу, но и баланс и контроль тела. Также артистка активно практикует аштангу и регулярно показывает упражнения, требующие максимальной концентрации.

К слову, недавно выяснилось, что ее коллега по цеху, певица Jerry Heil, тоже не представляет своей жизни без аштанги.

