Бывшему директору Молодого театра и преподавателю университета имени Карпенко-Карого Андрею Билоусу объявили о подозрении в систематическом сексуальном насилии в отношении студенток.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора и в Национальной полиции Украины. Билоусу грозит до 10 лет лишения свободы.

Андрею Билоусу вручили подозрение

По данным следствия, с 2017 года подозреваемый, используя свой авторитет в театральной среде, служебное положение преподавателя и директора театра, систематически склонял студенток к вступлению с ним в половые отношения без их добровольного согласия и совершал в отношении них сексуальное насилие.

— В период с марта 2018 по апрель 2023 года в служебных помещениях театра он неоднократно насиловал и совершал насильственные действия сексуального характера в отношении пяти девушек, двое из которых на момент преступлений были несовершеннолетними. Высказывания и действия подозреваемого были направлены на полное подчинение студентов, — отметили в Офисе генпрокурора.

Согласно выводам судебно-психологических экспертиз, действия режиссера повлекли за собой длительные психотравматические последствия, нарушение социального функционирования и потребность в психологической и психиатрической помощи.

Тем, кто пытался избегать его и негативно реагировал на сексуальные домогательства, Билоус создавал атмосферу запугивания. В частности, не уделял внимания во время занятий, публично обесценивал и унижал, не привлекал к участию в практических занятиях (спектаклях), что ставило под угрозу исключение студентов из учебного заведения и лишало перспектив устроиться на должность актера Молодого театра.

Кроме показаний потерпевших, по делу допрошены десятки свидетелей, которые подтвердили факты сексуализированного поведения подозреваемого, принуждения студенток к отправке интимных фото и переписки на неприличные темы, а также случаи физических домогательств в помещении театра.

Во время санкционированных обысков по месту жительства и работы бывшего руководителя вуза изъяты мобильные устройства и другие вещественные доказательства, которые проверяются в рамках уголовного производства.

На основании собранных доказательств Билоусу сообщено о подозрении в изнасиловании, в том числе несовершеннолетних (ч. 2 и ч. 3 ст. 152 УК), а также в сексуальном насилии (ч. 1 и ч. 2 ст. 153 УК). Ему грозит до 10 лет за решеткой.

Фигуранту вручено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей без определения залога. Досудебное расследование продолжается.

Фото: Молодой театр

