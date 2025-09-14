Украинский актер Константин Темляк из-за скандала вокруг его имени отказался от кинопремии Золотая дзига.

Константин Темляк отказался от Золотой дзиги

Константин Темляк, которого обвиняют в домашнем насилии, отказался от получения кинопремии Золотая дзига в номинации Лучшая актерская работа, сообщили в Украинской Киноакадемии. Ее он должен получить за роль в фильме БожеВільні.

— Я, Константин Темляк, принял решение добровольно отказаться от кинопремии Золотая дзига. Сейчас вокруг моего имени существует ситуация, требующая решения в личном и юридическом порядке. Я считаю некорректным в это время оставлять за собой награду, являющуюся символом и атрибутом публичной жизни, — говорится в заявлении актера.

Он отметил, что его выбор — сосредоточиться на работе и на честном прохождении всех необходимых процедур.

— Отказ от премии для меня является проявлением уважения к кинематографическому сообществу, зрителям и самой премии, — добавил актер.

Константина Темляка обвинили в домашнем насилии

В августе фотограф Анастасия Соловьева обвинила Константина Темляка в домашнем насилии и склонении несовершеннолетней к сексу. Она сообщила, что ранее находилась с ним в отношениях. Женщина рассказала, что актер якобы применял против нее физическую силу, обвинял в изменах и ломал ее как личность.

Впоследствии Соловьева выложила другое сообщение со скриншотами переписки актера. В нем она утверждает, что Темляк склонял 15-летнюю девушку к интимным отношениям в 2023 году.

Фотограф рассказала, что своей историей с ней поделилась девушка, которой сейчас 17 лет. Она добавила, что это произошло до того, как Темляк вступил в ряды ВСУ.

Актер Константин Темляк отреагировал на обвинения, опубликовав видеообращение. Он не отрицал часть сказанного Анастасией Соловьевой. Он отметил, что ему “очень стыдно за тот период” и он готов понести юридическую и моральную ответственность

На скандал также отреагировала супруга Темляка, актриса Анастасия Нестеренко. В своем заявлении она отметила, что в браке с Темляком не подвергалась никакому домашнему насилию со стороны актера. Нестеренко добавила, что не может “отвечать за слова и поступки другого человека”.

В то же время она добавила, что ужасно узнать неприятную правду о человеке, с которым планировала будущее.

Украинская киноакадемия осудила насильственные действия актера и военнослужащего Константина Темляка, а также предложила выработать действенные механизмы реагирования на подобные случаи.

Фото: Константин Темляк/Instagram

