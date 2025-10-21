Колишньому директору Молодого театру та викладачу університету імені Карпенка-Карого Андрію Білоусу оголосили про підозру у систематичному сексуальному насильстві щодо студенток.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора та в Національній поліції України. Білоусу загрожує до 10 років позбавлення волі.

Андрію Білоусу вручили підозру

За даними слідства, з 2017 року підозрюваний, використовуючи свій авторитет у театральному середовищі, службове становище викладача та директора театру, систематично схиляв студенток до вступу з ним у статеві стосунки без їхньої добровільної згоди та вчиняв щодо них сексуальне насильство.

– У період з березня 2018 по квітень 2023 року в службових приміщеннях театру він неодноразово ґвалтував та вчиняв насильницькі дії сексуального характеру щодо п’яти дівчат, двоє з яких на момент злочинів були неповнолітніми. Вислови та дії підозрюваного спрямовувалися на повне підкорення студентів, – зазначили в Офісі генпрокурора.

Згідно з висновками судово-психологічних експертиз, дії режисера спричинили потерпілим тривалі психотравмувальні наслідки, порушення соціального функціонування та потребу в психологічній і психіатричній допомозі.

Тим, хто намагався уникати його та негативно реагував на сексуальні домагання, Білоус створював атмосферу залякування. Зокрема, не приділяв уваги під час занять, публічно знецінював і принижував, не залучав до участі у практичних заняттях (виставах), що ставило від загрозу виключення сутдентів з навчальної установи та позбавляло перспектив влаштуватися на посаду актора Молодого театру.

Окрім показів потерпілих, у справі допитано десятки свідків, які підтвердили факти сексуалізованої поведінки підозрюваного, примусу студенток до надсилання інтимних фото та листувань на непристойні теми, а також випадки фізичних домагань у приміщенні театру.

Під час санкціонованих обшуків за місцем проживання та роботи колишнього керівника вишу вилучено мобільні пристрої та інші речові докази, що перевіряються у межах кримінального провадження.

На підставі зібраних доказів Білоусу повідомлено про підозру у зґвалтуванні, у тому числі неповнолітніх (ч. 2 та ч. 3 ст. 152 ККУ), а також у сексуальному насильстві (ч. 1 та ч. 2 ст. 153 ККУ). Йому загрожує до 10 років за ґратами.

Фігуранту вручено клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без визначення застави. Досудове розслідування триває.

Фото: Молодий театр

