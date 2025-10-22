Старшая дочь звездной пары Инны и Тимура Мирошниченко отпраздновала в семье первый юбилей – Ангелине исполнилось 10 лет.

Несмотря на то, что ночь 22 октября была тяжелой для всей Украины из-за обстрелов РФ, утром родители поздравили девочку, разбудив ее праздничной песней.

Мирошниченко отпраздновали юбилей дочери

К радостному событию Инна подготовилась заранее, заказав веганский торт. Мать объяснила, что Ангелина находится на безглютеновой и безказеиновой диете.

– Купила шарики и первую в жизни куклу. Ангелина захотела куклу-младенца, чтобы можно было давать водичку и менять подгузники, – рассказала Мирошниченко.

Подарок вручили, как только именинница проснулась и задула свечи на торте, предварительно загадав желание, чтобы Украина победила, закончились взрывы и война.

– Пусть твое желание сбудется и тебе больше никогда не придется всю ночь бегать между укрытием и кроватью, потому что хочется нормально поспать перед празднованием! – с юмором написала Инна.

По словам многодетной мамы, для Ангелины это первый сознательный день рождения, когда она заказывала подарок и с нетерпением ждала праздника. Новую куклу именинница уже опробовала в действии, правда, понадобилась помощь сестры Мии.

Напомним, что супруги Мирошниченко познакомили всех с приемной дочерью в начале прошлого лета. К тому, чтобы принять в семью еще одного ребенка, пара шла почти год.

Инна Мирошниченко регулярно рассказывает в соцсетях обо всех своих детях. В начале этой весны мать впервые вывезла на море всю большую компанию, признавшись, что поторопилась с этим.

