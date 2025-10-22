Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Усю ніч РФ завдавала ударів по енергетичній інфраструктурі – глава Міненерго
Енергетична інфраструктура України опинилася під масованими комбінованими нічними атаками росіян.
Про це повідомило Міністерства енергетики України у своєму Telegram-каналі.
Атака РФ спрямована проти енергетики
– Усю ніч ворог завдавав ударів по енергетичній інфраструктурі країни. Масована атака продовжується, – заявила міністр енергетики Світлана Гринчук.
У Міненерго повідомили, що щойно дозволять безпекові умови, енергетики розпочнуть уточнення наслідків атаки та відновлювальні роботи.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 337-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
