Старша донька зіркового подружжя Інни та Тімура Мірошниченків відсвяткувала у родині перший ювілей – Ангеліні виповнилося 10 років.

Попри те, що ніч 22 жовтня була важкою для всієї України через обстріли РФ, на ранок батьки привітали дівчинку, розбудивши її святковою піснею.

Мірошниченки відсвяткували ювілей доньки

До радісної події Інна приготувалася заздалегідь, замовивши веганський торт. Мати пояснила, що Ангеліна перебуває на безглютеновій і безказеїновій дієті.

– Купила кульки й першу в житті ляльку. Ангеліна захотіла ляльку-немовля, щоб можна було давати водичку і міняти підгузки, – розповіла Мірошниченко.

Подарунок вручили щойно іменинниця прокинулася та задмухала свічки на торті, попередньо загадавши бажання, аби Україна перемогла, закінчилися вибухи і війна.

– Нехай твоє бажання здійсниться і тобі більше ніколи не доведеться всю ніч бігати між укриттям і ліжком, бо хочеться нормально поспати перед святкуванням! – з гумором написала Інна.

За словами багатодітної мами, для Ангеліни це перший свідомий день народження, коли вона замовляла подарунок та з нетерпінням очікувала на свято. Нову ляльку іменинниця вже випробувала в дії, щоправда, знадобилася допомога сестри Мії.

Нагадаємо, що подружжя Мірошниченків познайомило усіх з названою донькою на початку минулого літа. До того, щоби прийняти до родини ще одну дитину, пара йшла майже рік.

Інна Мірошниченко регулярно розповідає у соцмережах про всіх своїх дітей. На початку цієї весни мати вперше вивезла на море усю велику компанію, зізнавшись, що поквапилася із цим.

