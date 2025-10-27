Актер и ведущий Виталий Теплюк сообщил, что его мобилизовали в ряды Вооруженных сил Украины. Также он обратился к подписчикам с личной просьбой.

Виталий Теплюк присоединился к войску

О мобилизации в ВСУ актер сообщил 26 октября на личной странице в Facebook. Теплюк не стал делиться подробностями, а лишь кратко написал об изменениях в своей жизни.

— Друзья, я мобилизован, — говорится в сообщении.

Также актер обратился к подписчикам с просьбой поддержать его маму.

— Друзья, кто знает, поддержите мою маму, — добавил Виталий.

В комментариях подписчики поддержали Теплюка, пожелав ему удачи, мужества и Божьей защиты.

Виталию Теплюку 35 лет, он родом из Броваров Киевской области. Участвовал в таких проектах, как Хозяин, Клятва врача, Участковый из ДВРЗ, Большие Вуйки, Звонарь, Долгая дорога к счастью и других. Также Виталий вел спортивные, светские и военные мероприятия.

В начале октября стало известно, что ведущий ICTV Вадим Карпяк решил добровольно мобилизоваться в ВСУ. Он присоединится к 8 корпусу Десантно-штурмовых войск.

