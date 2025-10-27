Актор та ведучий Віталій Теплюк повідомив, що його мобілізували до лав Збройних сил України. Також він звернувся до підписників з особистим проханням.

Віталій Теплюк долучився до війська

Про мобілізацію до ЗСУ актор повідомив 26 жовтня на особистій сторінці у Facebook. Теплюк не став ділитися подробицями, але лише коротко написав про зміни у своєму житті.

– Друзі, я мобілізований, – йдеться у повідомленні.

Також актор звернувся до підписників з проханням підтримати його маму.

Зараз дивляться

– Друзі, хто знає, підтримайте мою маму, – додав Віталій.

У коментарях підписники підтримали Теплюка, побажавши йому удачі, мужності та Божого захисту.

Віталію Теплюку 35 років, він родом з Броварів Київської області. Брав участь у таких проєктах, як Хазяїн, Клятва лікаря, Дільничий з ДВРЗ, Великі Вуйки, Звонар, Довга дорога на щастя та інших. Також Віталій вів спортивні, світські та військові заходи.

На початку жовтня стало відомо, що ведучий ICTV Вадим Карп’як вирішив добровільно мобілізуватися до ЗСУ. Він приєднається до 8 корпусу Десантно-штурмових військ.

Фото: Віталій Теплюк

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.