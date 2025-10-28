Я знову це зробила: Періс Гілтон напередодні Геловіну повторила образ Брітні Спірс
Американська акторка та модель Періс Гілтон напередодні Геловіну повторила образ співачки Брітні Спірс із її кліпу 25-річної давності.
Періс Гілтон в образі Брітні Спірс
Зірка відтворила аутфіт, у якому її близька подруга Брітні Спірс з’явилася у кліпі на трек Oops!… I Did It Again. Гілтон приміряла червоний латексний комбінезон з високою горловиною.
– Ой, я знову це зробила. Починаю Геловін, вшановуючи свою королеву Брітні Спірс, – підписала фото Гілтон.
Свій образ Періс Гілтон доповнила окулярами та зачіскою, як у Брітні Спірс в кліпі.
– Люблю тебе, Брітні, – додала зірка.
Зазначимо, що кліп на трек Oops!… I Did It Again Брітні Спірс презентувала у 2000 році. Станом на сьогодні відео набрало понад 509 млн переглядів на YouTube.
За сюжетом кліпу, астронавт, який досліджує Марс, знаходить камінь із зображенням артистки, після чого з’являється вона сама — королева планети в червоному латексному костюмі. Герой закохується у Брітні і дарує їй намисто з діамантом, але вона йде, залишаючи його розчарованим.
Періс Гілтон не вперше відтворює образ Брітні Спірс з нагоди Геловіну.
У 2023 році зірка з’явилася на вечірці у вбранні бортпровідниці з кліпу артистки Toxic, одягнувши коротку синю сукню та капелюшок. А минулого року Гілтон відтворила аутфіт школярки з відео Спірс Baby one more time.