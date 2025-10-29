Алина Гросу пожаловалась на проблемы со здоровьем, которые возникли у нее в съемочный день. У певицы опух и покраснел левый глаз, поэтому ей пришлось обратиться к врачу.

Алина Гросу о проблемах с глазом

В сториз в Instagram исполнительница показала, как она выглядит сейчас. Гросу отметила, что глаз слезится и она не может полностью его открыть.

— Это трэш. Через несколько часов съемки, а у меня беда с глазом. Даже открыть его полностью не могу. Сижу в “скорой”. Это просто такая беда, — написала Алина.

Гросу очень расстроила эта ситуация, ведь у команды нет возможности перенести съемки на другой день.

— Есть несколько вариантов, как сниматься: как пират, или в очках, или с контрастным светом, чтобы не было видно лица. Это жесть! За что? У нас просто нет других дней для съемок. У меня глаз плачет. Я очень не люблю, когда что-то запланированное не сбывается, — добавила певица.

Впоследствии Гросу сообщила, что врачи диагностировали у нее стирание роговицы. Это произошло из-за наращивания ресниц.

— У меня просто выпала ресница. Я думала, что она мне натирает и пыталась ее вынуть, а она мне поцарапала роговицу. Мне прописали антибиотики, сказали: следите, — поделилась Алина.

Недавно Алина Гросу объяснила, почему не показывает своего мужа и скрывает его имя от публики. В сети предполагают, что избранником певицы стал российский актер Роман Полянский, с которым она встречалась еще до полномасштабного вторжения.

