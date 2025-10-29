Аліна Гросу поскаржилася на проблеми зі здоров’ям, які виникли в неї у знімальний день. У співачки набрякло та почервоніло ліве око, тож їй довелося звернутися до лікаря.

Аліна Гросу про проблеми з оком

У сториз в Instagram виконавиця показала, який вигляд зараз має. Гросу зазначила, що око сльозиться і вона не може повністю його відкрити.

– Це треш. Через декілька годин зйомки, а у мене біда з оком. Навіть відкрити його повністю не можу Сиджу у “швидкій”. Це просто така біда, – написала Аліна.

Гросу дуже засмутила ця ситуація, адже у команди немає можливості перенести знімання на інший день.

– Є кілька варіантів, як зніматися: як пірат, або в окулярах, або з контрастним світлом, щоб не видно було обличчя. Це жесть! За що? У нас просто немає інших днів для знімань. У мене око плаче. Я дуже не люблю, коли щось заплановане не збувається, – додала співачка.

Згодом Гросу повідомила, що лікарі діагностували у неї стирання рогівки. Це сталося через нарощення вій.

– У мене просто випала вія. Я думала, що вона мені натирає і намагалася її вийняти, а вона мені подряпала рогівку. Мені антибіотики призначили, сказали: слідкуйте, – поділилася Аліна.

Нещодавно Аліна Гросу пояснила, чому не показує свого чоловіка та приховує його ім’я від публіки. У мережі припускають, що обранцем співачки став російський актор Роман Полянський, з яким вона зустрічалася ще до повномасштабного вторгнення.

