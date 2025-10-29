Американский актер Крис Эванс и его жена, португальская актриса Альба Баптиста, впервые стали родителями.

По данным TMZ, малыш появился на свет в пятницу, 24 октября, в штате Массачусетс, США. 44-летний Крис Эванс и 28-летняя Альба Баптиста пополнение в семье пока не комментировали.

У Криса Эванса родился первенец

Как сообщают СМИ, у супругов-актеров родилась девочка, которую назвали Альма Грейс. Малышка получила фамилии обоих родителей — Баптиста Эванс.

— Они наслаждаются уединением и этими первыми особенными днями как семья со своим ребенком, — сказал инсайдер изданию People.

Криса Эванса и Альбу Баптиста впервые увидели вместе в январе 2022 года. В сентябре 2023-го они поженились во время церемонии в частном поместье в Кейп-Коди, штат Массачусетс.

Крис Эванс получил популярность благодаря ролям Капитана Америки в серии фильмов Мстители и Джонни Шторма в Фантастической четверке. Альба Баптиста участвовала в таких проектах, как Миссис Харрис едет в Париж, Монахиня-воин, Патрик, Фатима и других.

