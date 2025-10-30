Соліст Maneskin освідчився коханій після двох років стосунків – ЗМІ
Фронтмен італійського рок-гурту Maneskin, співак Даміано Давід заручився зі своєю коханою, зіркою фільму Спадкоємці Дав Камерон.
Про це стало відомо після того, як папараці сфотографували пару під час прогулянки в Сіднеї, Австралії. На безіменному пальці акторки помітили обручку з великим діамантом, повідомляє TMZ.
Ні Даміано Давід, ні Дав Камерон про зміни в особистому житті поки не оголошували, однак інсайдери стверджують, що фронтмен Maneskin освідчився коханій.
Що відомо про стосунки Давіда і Камерон
9 жовтня закохані відзначили другу річницю стосунків. З цієї нагоди Дав Камерон опублікувала допис, в якому наголосила, що це були “два найкращі роки” в її житті.
– Я плачу щонайменше раз на тиждень, бо життя з тобою стало таким прекрасним. Я кохаю тебе так, що це неможливо висловити словами, але я ніколи не перестану намагатися. З річницею, мій коханий, – написала акторка.
У коментарях Даміано додав, що стосунки з Дав – це “найкраща частина життя”.
Чутки про роман пари почали ширитися восени 2023 року, коли Дав Камерон помітили на концерті Maneskin в Нью-Йорку.
У лютому 2024-го вони вперше підтвердили свої стосунки і з’явилися разом на червоному хіднику перед церемонією вручення премії Греммі.