Фронтмен італійського рок-гурту Maneskin, співак Даміано Давід заручився зі своєю коханою, зіркою фільму Спадкоємці Дав Камерон.

Про це стало відомо після того, як папараці сфотографували пару під час прогулянки в Сіднеї, Австралії. На безіменному пальці акторки помітили обручку з великим діамантом, повідомляє TMZ.

Ні Даміано Давід, ні Дав Камерон про зміни в особистому житті поки не оголошували, однак інсайдери стверджують, що фронтмен Maneskin освідчився коханій.

Що відомо про стосунки Давіда і Камерон

9 жовтня закохані відзначили другу річницю стосунків. З цієї нагоди Дав Камерон опублікувала допис, в якому наголосила, що це були “два найкращі роки” в її житті.

– Я плачу щонайменше раз на тиждень, бо життя з тобою стало таким прекрасним. Я кохаю тебе так, що це неможливо висловити словами, але я ніколи не перестану намагатися. З річницею, мій коханий, – написала акторка.

У коментарях Даміано додав, що стосунки з Дав – це “найкраща частина життя”.

Чутки про роман пари почали ширитися восени 2023 року, коли Дав Камерон помітили на концерті Maneskin в Нью-Йорку.

У лютому 2024-го вони вперше підтвердили свої стосунки і з’явилися разом на червоному хіднику перед церемонією вручення премії Греммі.

