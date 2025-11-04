Жена Виталия Козловского, пиарщица Юлия Бакуменко прокомментировала поцелуй певца с Натальей Могилевской.

Артисты поцеловались в губы на сцене во время концерта Могилевской в киевском Дворце Украина.

Они вместе исполнили песню Відправила message и удивили зрителей неожиданным жестом. Видео поцелуя Могилевской и Козловского разлетелось в соцсетях.

Сейчас смотрят

Жена Козловского о его поцелуе с Могилевской

Юлия Бакуменко призналась, что не ревнует мужа к Могилевской, ведь они дружат семьями. Также жена певца добавила, что Наталья уже много лет является творческой музой Виталия.

— Я вам больше скажу: я в таком восторге от выступления и от самой Натальи, что и сама целовала ее за кулисами. А еще мы дружим семьями, у Натальи прекрасная семья, как и у нас. Так что поводов для ревности нет, — сказала Бакуменко в интервью изданию Гордон.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.