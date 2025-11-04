Дружимо сім’ями: дружина Козловського прокоментувала його поцілунок з Могилевською
- Дружина Віталія Козловського зізналася, чи ревнує співака до Наталії Могилевської.
- Також вона поділилася враженнями від концерту артистки.
Дружина Віталія Козловського, піарниця Юлія Бакуменко прокоментувала поцілунок співака з Наталією Могилевською.
Артисти поцілувалися в губи на сцені під час концерту Могилевської у київському Палаці Україна.
Вони разом виконали пісню Відправила message і здивували глядачів неочікуваним жестом. Відео поцілунку Могилевської та Козловського розлетілося у соцмережах.
Дружина Козловського про його поцілунок з Могилевською
Юлія Бакуменко зізналася, що не ревнує чоловіка до Могилевської, адже вони дружать сім’ями. Також дружина співака додала, що Наталія вже багато років є творчою музою Віталія.
– Я вам більше скажу: я в такому захваті від виступу й від самої Наталії, що й сама цілувала її за лаштунками. А ще ми дружимо сім’ями, у Наталії прекрасна сім’я, як і в нас. Тож приводів для ревнощів немає, – сказала Бакуменко в інтерв’ю виданню Гордон.
@yarik_voloshin Це було мега крутооо???? #могилевська #козловський ♬ оригінальний звук – ????Ярослав????Олегович
Нещодавно Наталія Могилевська поділилася планами на Новий рік. Артистка вперше з початку повномасштабного вторгнення планує відпочинок за кордоном разом із чоловіком Валентином і дітьми.
Фото: Юлія Бакуменко