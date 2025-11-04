Mercedes-Benz Украина и Укравто Групп начали рекламную кампанию Разом з тобою, центральным элементом которой является динамичное имиджевое видео.

В нем теннисная подача переходит в движение автомобиля, а напряжение игры – в уверенность вождения. Разработкой и производством занималась Starlight Production, а лицом кампании стала легенда мирового тенниса Элина Свитолина.

Рекламная кампания Разом з тобою с Элиной Свитолиной

В новой кампании украинские зрители узнают улицы родной столицы и получат напоминание: Mercedes-Benz Украина – действительно вместе с тобой. Красота и сила легендарного автомобильного бренда в кампании приобретает новое значение, а сам рекламный ролик с сегодняшнего дня транслируется в эфире главных украинских телеканалов.

Сейчас смотрят

Особую гордость добавляет тот факт, что видео для премиального мирового автомобильного бренда было снято в Украине по заказу компании Автокапитал, официального дистрибьютора Mercedes-Benz в Украине (Укравто Групп).

— В кампании есть важная фраза: мы быстрее движемся к общей цели, когда наши взгляды совпадают. Опыт этого сотрудничества – именно такой. Мы получили удовольствие в процессе создания этой идеи и производства, и получили партнеров, которые привносят свои знания, опыт и готовность делать крутой продукт вместе.

Команда Starlight Production уже имела опыт производства рекламы, но это партнерство с глобальным и легендарным автомобильным брендом – особая ценность, – отметила Виктория Вишнякова, директор студии Starlight Production.

— Для нас чрезвычайно важно, что эта кампания создана в Украине — от идеи до съемок и реализации. Мы гордимся возможностью показать красоту нашей страны и талант украинских команд. Вместе с тобой — это не только слоган рекламной кампании, а настоящее отражение нашей философии: быть рядом с людьми, которые каждый день движутся вперед, преодолевая вызовы современности с уверенностью, силой и вдохновением, — прокомментировали в Укравто Групп.

За стратегию и медийную реализацию рекламной кампании отвечает агентство Star Up Plus.

— Ролик Mercedes-Benz и Элины Свитолиной — это история силы бренда, красоты и в масштабе, и в деталях. Его хочется пересматривать, видеть на больших экранах. Поэтому мы используем возможности лучших национальных телеканалов и планируем набрать более 350 млн контактов за кампанию, — поделился Анатолий Покровский, директор Star Up Plus.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.