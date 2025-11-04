Mercedes-Benz Україна та Укравто Груп розпочали рекламну кампанію Разом з тобою, центральним елементом якої є динамічне іміджеве відео.

У ньому тенісна подача переходить у рух автомобіля, а напруга гри – у впевненість водіння. Розробкою та виробництвом опікувався Starlight Production, а обличчям кампанії стала легенда світового тенісу Еліна Світоліна.

Рекламна кампанія Разом з тобою з Еліною Світоліною

У новій кампанії українські глядачі пізнають вулиці рідної столиці і отримають нагадування: Mercedes-Benz Україна – дійсно разом з тобою. Краса та сила легендарного автомобільного бренду в кампанії набуває нового значення, а сам рекламний ролик від сьогодні – транслюється в ефірі головних українських телеканалів.

Особливої гордості додає той факт, що відео для преміального світового автомобільного бренду було знято в Україні на замовлення компанії Автокапітал, офіційного дистриб’ютора Mercedes-Benz в Україні (Укравто Груп).

– В кампанії є важлива фраза: ми швидше рухаємось до спільної мети, коли наші погляди збігаються. Досвід цієї співпраці – саме такий. Ми отримали насолоду в процесі створення цієї ідеї та виробництва, і отримали партнерів, що привносять свої знання, досвід і готовність робити крутий продукт разом.

Команда Starlight Production вже мала досвід виробництва реклами, але це партнерство з глобальним і легендарним автомобільним брендом – особлива цінність, – зазначила Вікторія Вишнякова, директорка студії Starlight Production.

– Для нас надзвичайно важливо, що ця кампанія створена в Україні — від ідеї до зйомок та реалізації. Ми пишаємося можливістю показати красу нашої країни і талант українських команд. Разом з тобою — це не лише слоган рекламної кампанії, а справжнє відображення нашої філософії: бути поруч із людьми, які щодня рухаються вперед, долаючи виклики сьогодення з упевненістю, силою та натхненням, — прокоментували в Укравто Груп.

За стратегію та медійну реалізації рекламної кампанії відповідає агенція Star Up Plus.

– Ролик Mercedes-Benz і Еліни Світоліної – це історія сили бренду, краси і в масштабі, і в деталях. Його хочеться передивлятись, бачити на великих екранах. Тому ми використовуємо можливості кращих національних телеканалів та плануємо набрати більше 350 млн контактів за кампанію, – поділився Анатолій Покровський, директор Star Up Plus.

