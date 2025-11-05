Американська акторка Анджеліна Джолі відвідала Херсон. Це другий візит голлівудської зірки до України з початку повномасштабної війни.

Про візит Джолі до Херсону у середу, 5 листопада, повідомило Суспільне та місцеве видання Мост. Інформацію також підтвердили власні джерела Фактів ICTV.

Анджеліна Джолі в Херсоні – що відомо

Мета візиту американської акторки до України поки що невідома, однак, найімовірніше, це пов’язано з гуманітарною місією, адже Джолі є спеціальним посланцем Агентства у справах біженців міжнародної організації ООН.

У соцмережах поширюють фото, на яких Джолі постає у плитоносці, а також грається з дітьми. За даними Telegram-каналів, зірка відвідала пологовий будинок і дитячу лікарню у Херсоні.

Анджеліна Джолі у Херсоні. Там, де росіяни полюють на цивільних. Не побоялася.

Ну вона???????? pic.twitter.com/ms0m8wmi66 — Serhii Sternenko ✙ (@sternenko) November 5, 2025

Анджеліна Джолі в Херсоні ???? А ви що? pic.twitter.com/I3VxyYH6Us — ᛭ Іван ᛭ (@FayneZP) November 5, 2025

Нагадаємо, що після початку повномасштабного вторгнення РФ Анджеліна Джолі публічно підтримала Україну. У квітні 2022 року зірка приїхала до Львова з гуманітарною місією.

Тоді вона відвідала дітей, які постраждали від ракетного удару окупантів по вокзалу в Краматорську, а також поспілкувалася з вимушеними переселенцями на залізничному вокзалі міста. Джолі зізнавалася, що була вражена стійкістю і мужністю українського народу.

