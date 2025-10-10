Звезда Голливуда Анджелина Джоли обратилась в суд с требованием, чтобы ее бывший муж, актер Брэд Питт, компенсировал ей $33 тыс. судебных издержек в рамках дела о французском поместье Château Miraval.

Джоли хочет от Питта $33 тыс. – что это за сумма

Актриса утверждает, что была вынуждена потратить эти средства, реагируя на ходатайство Питта предоставить ее частную переписку, связанную с бизнесом.

– Джоли неоднократно просила Питта отозвать свое ходатайство. Она предупреждала, что если суд его отклонит, будет требовать компенсации расходов на адвокатов, – говорится в материалах дела.

Поскольку так и произошло, Анджелина Джоли просит суд обязать его вернуть $33 тыс.

Сейчас смотрят

Судебная тяжба между бывшими супругами продолжается уже несколько лет. Актер обвиняет бывшую в том, что она продала свою долю винодельни Miraval компании Stoli Group без его согласия, тогда как Джоли настаивает, что имела на это полное право.

В новом заявлении актриса объяснила, что еще в 2017 году рассматривала возможность продать свою долю самому Питту, однако переговоры были “эмоционально тяжелыми” из-за того, как закончились их отношения.

– Мы там поженились, я проводила там часть беременности и привезла близнецов домой именно из Miraval. Потерять этот дом было особенно болезненно для детей, – отметила Джоли.

Джоли о разводе с Питтом

В целом знаменитость назвала развод эмоционально тяжелым и травматичным периодом. В заявлении она подчеркнула, что после разрыва оставила бывшему мужу полный контроль над их домами в Лос-Анджелесе и Miraval – без компенсации, надеясь на спокойствие в общении.

– События, которые привели к моему разрыву с Брэдом, были тяжелыми для меня и детей, – сказала актриса.

Она также сообщила, что в течение двух лет отказывалась от работы, чтобы сосредоточиться на детях, не получала алиментов и была вынуждена взять у Питта ссуду с процентами, ведь все ее сбережения были “заморожены” в Miraval.

Брэд Питт ранее уже комментировал скандальный развод с Анджелиной Джоли и пролил свет на развитие нынешних отношений с Инес де Рамон.

Источник : PageSix

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.