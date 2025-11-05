В рейтинге Apple Music Украина первое место заняла композиция Банк российских исполнителей Icegergert и Zivert.

Факт того, что самой популярной в военное время снова стала песня из российского каталога, вызвал острую реакцию среди украинских музыкантов, в частности у певицы Jerry Heil.

Исполнители из РФ возглавили чарт Apple Music Украина

Согласно актуальным данным Apple Music, в первой десятке украинского чарта оказались сразу два российских трека.

Если один возглавил список, то другой пока занимает десятую строчку рейтинга. Речь идет о песне Силуэт, ставшей саундтреком к фильму Алиса в Стране чудес – российской адаптации знаменитого произведения Льюиса Кэрролла.

Российские исполнители Icegergert и Zivert, чья совместная песня возглавила украинский чарт, придерживаются тактики молчания в отношении полномасштабного вторжения.

Еще пять лет назад, когда уже был аннексирован Крым и шла война на Донбассе, Zivert говорила, что “не имеет гражданской позиции” и “просто хочет мира”.

Реакция Jerry Heil

Украинская певица Jerry Heil, чей трек Додай гучності (12 points) занимает третью позицию, эмоционально отреагировала на ситуацию в своем Telegram-канале.

– Просто сюр. Пишешь социально важный трек, который помогает разминировать Украину. Украинские топы… Друзья, искренне надеюсь, вы не причастны к этим прослушиваниям, потому что сегодня российский артист на первом месте в украинских чартах – это неуважение к себе самим. Честно, больно и грустно, – прокомментировала представительница Украины на Евровидении 2024.

Украинские слушатели не впервые выводят россиян в топы. Например, в апреле рейтинг 100 самых популярных треков Apple Music возглавила российская группа Ay Yola с песней Homay.

