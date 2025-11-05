Зибров рассказал, кто может дотрагиваться до его волос и как сон жены спас ему жизнь
- Павел Зибров вспомнил, как знахарка вылечила у него испуг.
- Кто имеет право прикасаться к волосам певца и почему это вопрос не только красоты.
- Как загадочный целитель из Афганистана помог семье Зибровых осуществить мечту о ребенке.
Народный артист Украины Павел Зибров признался, что верит в приметы, сны и нетрадиционную медицину.
Об этом он рассказал во время интервью, где поделился личными историями, которые повлияли на его отношение к суевериям.
Зибров о потустороннем
Певец вспомнил, как в возрасте четырех лет упал в открытый погреб в деревне и очень испугался. После этого начал заикаться. Его отвели к бабке-знахарке, которая провела обряд.
– Бабка шептала, яйца какие-то выкатывала там, и все – прошло. Я перестал заикаться, хотя целую неделю только так говорил, — рассказал Зибров.
Артист верит и в негативную силу ритуалов, поэтому уход за волосами доверяет только жене Марине, дочери Диане и мастеру Ирине, которая работает с ним уже более 25 лет.
– Потому что волосы – это энергетика. Их можно взять, накрутить, потом на воде как-то заговорить. Поэтому я осторожен, – пояснил артист.
Зибров о вещем сне и аварии
Павел Зибров также рассказал, что прислушивается к знакам, которые его любимая видит во сне. Один из таких случаев, по его словам, спас ему жизнь.
Певец вспомнил, как Марине приснилась авария, и она умоляла не ехать на концерт в Житомир. Он не послушал, но жена настояла, чтобы муж хотя бы пристегнулся.
– Я тогда еще смеялся, потому что раньше никто не пристегивался, но послушал ее. И буквально через несколько минут после выезда произошло ДТП – в нас врезалась машина. Парень в ней погиб, а мы остались живы только потому, что были пристегнуты, – признался исполнитель хита Хрещатик.
Во время той аварии Павел Зибров получил серьезные травмы. У него было сотрясение мозга, перелом носа и пальца, а его коллега получил сильные ушибы и рассечения на голове.
Зибров о рождении дочери
Еще одним испытанием для Зибровых стал период, когда они пытались завести ребенка. Первая беременность Марины закончилась выкидышем, тогда супруги обратились к знакомому целителю из Афганистана.
Он, по словам артиста, помог им стать родителями и все девять месяцев заботился о Марине.
– Она приходила к нему, он давал воду. Чем он ее заряжал, я не знаю, но дома она пила эту воду. Он говорил, чтобы она звонила ему, если будет болеть, по телефону что-то говорил и все – она спокойно себя чувствовала, легла, отдохнула, боли прошли. То есть, кроме медицины, мы поверили и в это, так что у нас Дианочка так родилась, – подытожил певец.