Народний артист України Павло Зібров зізнався, що вірить у прикмети, сни та нетрадиційну медицину.

Про це він розповів під час інтерв’ю, де поділився особистими історіями, які вплинули на його ставлення до забобонів.

Зібров про потойбічне

Співак пригадав, як у віці чотирьох років упав у відкритий льох у селі та дуже злякався. Після цього почав заїкатися. Його відвели до бабці-знахарки, яка провела обряд.

– Бабка шептала, яйця якісь викатувала там, і все – пройшло. Я перестав заїкатися, хоча цілий тиждень тільки так говорив — розповів Зібров.

Артист вірить і в негативну силу ритуалів, тому догляд за волоссям довіряє лише дружині Марині, доньці Діані та майстрині Ірині, яка працює з ним уже понад 25 років.

– Бо волосся – це енергетика. Його можна взяти, накрутити, потім на воді щось замовити. Тому я обережний, — пояснив артист.

Зібров про віщий сон та аварію

Павло Зібров також розповів, що дослухається до знаків, що його кохана бачить уві сні. Один із таких випадків, за його словами, врятував йому життя.

Співак згадав, як Марині наснилася аварія, і вона благала не їхати на концерт у Житомир. Він не послухав, але жінка наполягла, щоб чоловік принаймні пристебнувся.

– Я тоді ще сміявся, бо раніше ніхто не пристібався, але послухав її. І буквально через кілька хвилин після виїзду сталася ДТП – у нас врізалася машина. Хлопець у ній загинув, а ми залишилися живі лише тому, що були пристебнуті, – зізнався виконавець хіта Хрещатик.

Під час тієї аварії Павло Зібров дістав серйозні травми. У нього був струс мозку, перелом носа і пальця, а його колега отримав сильні забої та розсічення на голові.

Зібров про народження доньки

Ще одним випробуванням для Зібрових став період, коли вони намагалися завести дитину. Перша вагітність Марини завершилася викиднем, тоді подружжя звернулося до знайомого цілителя з Афганістану.

Він, за словами артиста, допоміг їм стати батьками та усі девʼять місяців опікувався Мариною.

– Вона приходила до нього, він давав воду. Чим він її заряджав, я не знаю, але вдома вона пила цю воду. Він казав, щоби вона дзвонила йому, якщо болітиме, телефоном щось говорив і все – вона спокійно себе почувала, лягла, відпочила, болі пройшли. Тобто, крім медицини, ми повірили й у це, так що в нас Діаночка отак народилася, – підсумував співак.

Джерело : Маша Єфросиніна

