Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сделал предложение своей возлюбленной, пиарщице и издательнице Светлане Павелецкой.

Об этом он рассказал в рубрике 55 за 5 в рамках программы Ранок у великому місті на ICTV2.

Дмитрий Кулеба обручился с возлюбленной

Во время интервью ведущая Алина Шаманская спросила экс-главу МИД, до сих пор ли он не видит смысла в официальном браке.

Кулеба признался, что постепенно меняет свое мнение о браке. Также экс-министр осознает, что его возлюбленная хотела бы получить предложение.

— Чем дольше мы живем вместе, тем больше я меняю свое мнение о браке. Мы даже об этом говорили. Светлана, я знаю твои желания, — сказал экс-министр.

Впоследствии Дмитрий Кулеба записал видео, в котором сообщил, что сделал предложение любимой. Светлана ответила ему: Да.

— Я давал интервью и попросил вас не разрушать один сюрприз. Так вот, пока вы там монтируете, этот сюрприз состоялся. Я сделал Светлане предложение, — сказал Кулеба, а его избранница показала обручальное кольцо.

Напомним, что ранее Дмитрий Кулеба был женат на депутате Киевсовета Евгении Кулебе. У них есть двое общих детей: сын Егор и дочь Любовь. Светлана Павелецкая воспитывает сына Сашу от предыдущих отношений.

Фото: Светлана Павелецкая

