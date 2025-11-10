Члены королевской семьи в Поминальное воскресенье (Remembrance Sunday), 9 ноября, приняли участие в национальной службе в память о погибших солдатах.

76-летний король Великобритании Чарльз III, королева Камилла, принц Уильям и Кейт Миддлтон посетили церемонию, которая прошла у военного мемориала Кенотаф в Лондоне.

Королевская семья приняла участие в церемонии ко Дню памяти

Монарх возглавил торжественную процессию, в которой сразу за ним шли принц Уильям и Эдвард, герцог Эдинбургский. Затем в 11:00 по местному времени прозвучал звон Биг Бена, ознаменовавший начало двух минут молчания.

Это первое публичное воссоединение королевской семьи после того, как Чарльз III официально лишил своего младшего брата, бывшего принца Эндрю, королевских титулов и приказал ему покинуть свой дом в Виндзоре. Этот шаг стал следствием повторного расследования связей Эндрю с покойным осужденным сексуальным преступником Джеффри Эпштейном.

Чарльз III, одетый в фельдмаршальскую форму и парадный сюртук, возложил венок к Кенотафу. Уильям и Эдвард также оставили венки у военного мемориала.

Королева Камилла и Кейт Миддлтон наблюдали за церемонией с центрального балкона министерства иностранных дел над Кенотафом.

На церемонии также присутствовали Кир Стармер, Борис Джонсон, Дэвид Кэмерон, Тереза Мэй, Тони Блэр, Риши Сунак и другие.

Как известно, во вторник, 11 ноября, король Чарльз устроит прием в Виндзорском замке для ветеранов, служивших в Тихоокеанском регионе во время Второй мировой войны, и их семей.

Источник : People

