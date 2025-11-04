Звездный футболист Дэвид Бекхэм официально стал рыцарем. Король Чарльз III наградил его орденом за выдающиеся заслуги в спорте и благотворительной деятельности. Церемония состоялась в Виндзорском замке.

Дэвид Бекхэм получил рыцарский титул

На торжественное событие Бекхэм пришел в костюме, специально созданном для него женой – дизайнером Викторией Бекхэм.

Рядом с ним были родители Тед и Сандра, которые поддерживали сына с детства, когда он еще тренировался во дворе их дома в Лейтонстоуне.

Во время церемонии Чарльз III посвятил Дэвида Бекхэма в рыцари. С этого момента футболист официально носит титул Сэр Дэвид Бекхэм.

– Для меня это большая честь и привилегия, – прокомментировал титул спортсмен.

Профессиональная карьера Бекхэма длилась более двух десятилетий. Он шесть раз выигрывал чемпионат Англии с Манчестер Юнайтед, становился обладателем Кубка Англии и Лиги чемпионов, играл за Реал Мадрид, Лос-Анджелес Гелакси и Пари Сен-Жермен. В составе сборной Англии Бекхэм провел 115 матчей, 58 из них – в качестве капитана.

Он известен также своей благотворительной деятельностью. С 2005 года Дэвид является послом доброй воли UNICEF, а в 2015-м основал собственный фонд 7 Fund, который помогает детям во всем мире.

В прошлом году звезда стал послом благотворительного фонда короля — King’s Foundation.

– Когда король попросил меня присоединиться, я был невероятно польщен. Я сразу позвонил маме. У нас много общих интересов: и любовь к природе, и пчеловодство, и желание поддерживать молодежь, – отметил Бекхэм.

Вместе с Бекхэмом в этот день награды получили также лауреат Нобелевской премии, писатель Кадзуо Исигуро, и звезда Вест-Энда Элейн Пейдж.

