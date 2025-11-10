Lama (Наталя Дзеньків) вперше розповіла про аб’юз і насильство у стосунках. За словами співачки, колишній партнер піднімав на неї руку.

Lama про насильство у стосунках

В інтерв’ю Аліні Доротюк артистка відверто поділилася, що її стосунки з аб’юзером тривали чотири роки. Це було вже після розлучення з продюсером Віталієм Телезіним.

Lama зазначила, що з самого початку ці стосунки почалися “неправильно”, а згодом ситуація погіршилася. Чоловік ревнував співачку до колишнього, проявляв агресію і міг підняти на неї руку.

Зараз дивляться

– Це вже до бійки доходило, це сварки якісь. У мене здоров’я здало, тахікардія почалася, я вже стала непрацездатна. Тому що ми могли з’ясовувати стосунки перед концертом, він міг цілу ніч вговорювати, а я все це слухала, а потім не витримувала, кидала телефоном в стіну. Це вже було в кінці (піднімав руку, – Ред.), це було при людях, і це було останньою каплею, я зрозуміла, що вже нічого не зміниться. Міг душити чи ще щось, – поділилася Lama.

Психологічний і фізичний стан Lama погіршився ще й через те, що в той період не стало її тата, він помер від серцевої недостатності. Співачка пригадала, що тоді у неї не було сил, на концерті вона не могла витримати й п’ятьох пісень.

– Нервова система настільки здала, був дуже високий пульс, воно виснажує й ти не має сил співати. Тоді ці стосунки закінчилися, і я дуже довго відходила. Роками відходила. Я вже була з іншим чоловіком і ще при ньому мені важко було, моментами накривало. Може роки три тому все стало набагато краще, – зазначила артистка.

Lama не зверталася до психотерапевта, адже не мала тоді такої фінансової можливості. Співачка самотужки вивчала психологію та намагалася собі допомогти.

Фото: Lama

Джерело : Аліна Доротюк

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.