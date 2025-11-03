Украинская певица Светлана Тарабарова рассказала о близких, но непростых отношениях со своей мамой.

По словам артистки, иногда их разговоры заканчиваются слезами.

Светлана Тарабарова об отношениях с мамой

Светлана призналась, что мама для нее – настоящая подруга, однако выдержать ее характер бывает нелегко.

– Мама – это моя лучшая подруга, но мою маму выдержать могут не все. Мама постоянно дает советы. Мне 35 лет, она до сих пор мне говорит: “Боже, ну, ты не могла вот нормальное что-то надеть?”. То есть у нее все через хейт, – поделилась Тарабарова.

Звезда вспомнила, что недавно они с мамой поссорились. Эмоции переполнили обеих, когда артистка напомнила матери фразы из детства, которые запомнила на всю жизнь.

– Я расплакалась и вспомнила все, что я слышала в детстве: “на кого ты похожа”, “работай сейчас, потому что таланта у тебя немного, можешь только трудом взять” – это все наваливали мне родители. Я такого своим детям не говорю. И когда я ей начала говорить, что, мамулька, ты перегнула немного в детстве, она тоже расплакалась и сказала, что она не специально. Их так воспитывали, – рассказала Светлана.

Музыкальный продюсер Детского Евровидения подчеркнула, что сейчас пытается строить со своими детьми совсем другой тип отношений – без осуждения и обид.

Также Светлана Тарабарова отметила, что старается не срываться на детях и тогда, когда из-за ночных обстрелов не высыпается и испытывает злость.

